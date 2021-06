Tulburările de tranzit pot anunţa o suferinţă severă a colonului

Cornel Mărmureanu, 59 de ani, Iaşi: „Am mai multe luni, din a doua jumătate a anului trecut, de când, ocazional, am observat că scaunul meu este modificat. Pe de o parte, fără un motiv pe care să-l înţeleg, am scaune mai dese şi moi câte o săptămână, alteori sunt constipat 6-7 zile, deşi mănânc aceleaşi feluri de mâncare, ca şi atunci când nu am probleme de tranzit. Am mai observat că, de asemenea, uneori, scaunul este închis la culoare şi, sincer, m-am cam speriat. În rest, nu am alte simptome, ceva de care să ştiu. Nu ştiu dacă este important sau nu, dar am o greutate mai mare (la 1,70 cm, am 98 Kg), nu fac prea multă mişcare, pentru că stau ore în şir în faţa planşetei de proiectare (sunt inginer proiectant) şi fumez un pachet de ţigări pe zi. Nu sunt ceea ce se cheamă un băutor, beau doar câte un pahar cu vin, la masă, la cină. Medicul meu de familie mi-a recomandat să merg la Gastroenterologie să fac investigaţii la colon, deoarece bănuieşte că acolo ar putea fi ceva probleme“