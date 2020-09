Tun de tun la Aeroportul Iași. 7800 mp dați pe ascuns unei firme suspecte. Popa tace

În timp ce preşedintele CJ se vaită că se pun beţe în roate autorizării complexului medical de la Leţcani, o suprafaţă de 7.800 mp de la Aeroport a fost concesionată pe tăcute pentru 25 de ani. Suma pentru care a fost dat este sub 7 lei/mp/an . Câştigătorul ofertei este chiar firma care a propus conducerii aerogării, cu doi ani în urmă, să închirieze terenul. Ce este aici suspect?

Una dintre cele mai controversate afaceri puse la cale de actuala administraţie a Aeroportului a fost parafată recent departe de ochii publicului: un teren în suprafaţă de 7.800 mp, situat între Terminalul T3 al Aeroportului Iaşi, platforma de staţionare a avioanelor, clădirea Aviaţiei Utilitare şi drumul care ajunge la aerogară, a fost concesionat exact firmei care s-a arătat interesată de preluare, cu doi ani în urmă. Terenul pe care firma respectivă ar urma să construiască un hangar de mentenanţă a elicopterelor va aduce Consiliului Judeţean, nu Aeroportului, 10.800 de euro pe an din taxa de redevenţă. La cursul de zi euro/leu, înseamnă 6,75 lei/mp/an. Potrivit unui anunţ strecurat în secţiunea de licitaţii a paginii de internet a Consiliului Judeţean, procedura de atribuire a contractului de concesionare pe 25 de ani a fost fixată pentru data de 21 august 2020. Anunţul de pe site-ul CJ a fost publicat în Monitorul Oficial şi trebuia să apară şi în două cotidiene, unul de circulaţie naţională şi unul local. Licitaţia, care s-a desfăşurat după criteriul celui mai ridicat nivel al redevenţei, a atras două oferte, dintre care cea câştigătoare este a firmei Heli Avia Service SRL, cu sediul în Vale Adâncă, pe strada Trifoiului nr. 9.

Firma înfiinţată marţi a trimis vineri oferta

Ziarul nostru a relatat că această firmă a fost înfiinţată pe data de 21 august 2018, care a picat într-o zi de marţi, iar trei zile mai târziu a trimis o adresă Aeroportului Iaşi în care propunea concesionarea unui teren pentru o „staţie/organizaţie de deservire tehnică pentru elicoptere şi avioane”. Administratorul firmei, Sergiu Ciobanu, reprezintă în România interesele a două companii aeriene din Republica Moldova, Aim Air SRL şi Aim Helicopter Plant SRL, ambele din Republica Moldova, care prestează diverse activităţi, inclusiv transport de pasageri (aerotaxi). Intenţia iniţială a fost de a prelua clădirea dezafectată şi tot terenul Aviaţiei Utilitare, în suprafaţă de 1,29 hectare. Ulterior, imobilul a fost împărţit în două - consilierii judeţeni cedând clădirea şi o parte din teren Inspectoratului General de Aviaţie, suprafaţa rămasă, 7.800 mp, urmând să fie concesionată.

O decizie pe care nu a văzut-o nimeni

Pentru ambele părţi, a fost depusă - atenţie! doar la mapa primului proiect de hotărâre - o adresă semnată de preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului, Mitică Rebegea. Ea menţionează o hotărâre a Consiliului de Administraţie al aerogării, pe care însă nu a văzut-o nimeni până acum. În baza acestei hotărâri, cu numărul 128/ 20 iunie 2019, CA „este de acord cu cedarea folosinţei Aviaţiei Utilitare pentru desfăşurarea activităţilor SMURD precum şi concesionarea unei suprafeţe de teren de 7.800 mp adiacente Aviaţiei Utilitare pentru construirea unei staţii de mentenanţă elicoptere”.

Fosta coaliţie majoritară din CJ, formată din consilierii PSD, ALDE şi UNPR, a reuşit să impună concesionarea abia la începutul acestui an, după intrarea deplină în vigoare a Codului administrativ adoptat în vremea guvernării Dăncilă. Imediat, hotărârea a fost atacată la Instituţia Prefectului, unde, în mod surprinzător, a fost găsită în regulă. Totuşi, dosarul a fost trimis mai departe Poliţiei, pentru verificarea legalităţii şi autenticităţii fiecărui act care a stat la baza proiectului de hotărâre. Până ieri, nu a fost prezentată nicio concluzie a verificărilor solicitate. Consilierii liberali, aflaţi în opoziţie, au reclamat că în acest fel se blochează extinderea infrastructurii aeroportuare în zonă, lucru respins de administraţia Aeroportului impusă de conducerea executivă PSD-ALDE a CJ. Ei au cerut prezentarea HCA a Aeroportului, acuzând că hotărârea CJ nr. 36/2020 se bazează pe un fals.

Maricel Popa s-a dat la fund

Cât priveşte firma care a obţinut contractul de concesiune, din 2018, de la înfiinţare, şi până acum, societatea Heli Avia Service a avut o activitatea foarte redusă: cifra de afaceri anuală nedepăşind 19 de mii de lei, iar datoriile trecând de 20 de mii. Am încercat să îl contactăm pe preşedintele CJ, să ne explice cum a găsit timp să avizeze concesionarea unui teren de lângă platforma de staţionare a avioanelor în timp ce se luptă pentru punerea în funcţie a spitalului mobil, dar nu am primit nici un răspuns. Am fi vrut de la Maricel Popa să ne spună şi de ce nu a organizat o ceremonie publică de semnare a contractului, aşa cum a făcut la atribuirea terenului pentru construirea unui hangar de mentenanţă a avioanelor, situat în apropiere. N-a fost să fie...