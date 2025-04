„Tunderea” tinerelor puse la pământ, la o biserică din jurisdicția Mitropoliei de la Iași, a încins rețelele sociale. Ce spun oficialii bisericii?

Momentul „tunderii” tinerelor a fost marcat de o serie de gesturi: tăierea efectivă a părului, îmbrăcarea în hainele călugărești, proșternerea la pământ – toate semn al renunțării la viața lumească și al unei dedicări totale față de credință, potrivit site-ului local vasluian Stiriest.ro.

Imaginile surprinse în timpul ceremoniei, în care tinerele stau întinse la pământ cu fața spre podea, au stârnit reacții amestecate în spațiul public, unele persoane percepând ritualul drept dur sau chiar umilitor. Surse din cadrul Arhiepiscopiei Hușilor au explicat pentru „Ziarul de Iași” că ritualul este unul firesc în tradiția ortodoxă, și nu are nicio legătură cu ideea de umilire, așa cum a fost sugerat de unele voci.

„Este o rânduială, așa se face în monahism. Nu are legătură cu zona de umilință, sau cum au spus unii. Slujba tunderii în monahism nu are nimic de-a face cu lezarea demnității. Face parte din slujbă și are o semnificație total diferită de ceea ce se mai spune. Acum toți cei care participă la o slujbă pot scoate telefonul să filmeze, și atunci conținutul a ceea ce fotografiază sau filmează poate fi interpretat de necunoscători într-o manieră foarte ciudată. Nu e nimic degradant pentru cei care participă, nu există o poziție de superioritate a cuiva și inferioritate a altcuiva”, a precizat pentru ZDI un reprezentant al Arhiepiscopiei.