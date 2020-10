Tunul de la Aeroport: Răspundeți înainte de a pleca, domnule Popa, dacă nu aveți nimic de ascuns!

Încercarea “Ziarului de Iaşi” de a desluşi misterul concesionării celor 7.800 mp din inima Aeroportului pe un preţ derizoriu unei firme abia înfiinţate, subiect tratat pe larg în ediţia de ieri (VEZI AICI), s-a izbit de tăcerea totală responsabililor de la Consiliul Judeţean şi a orchestratorilor afacerii din administraţia regiei. Totodată, ieri am mers la sediul firmei cu legături peste Prut care a fost declarată câştigătoarea licitaţiei organizate de CJ pentru atribuirea stăpânirii terenului în următorii 25 de ani, în scopul amenajării aici a unui hangar de reparaţii sau a unei staţii de servicii de transport aeriene cu elicoptere. Adresa menţionată ca sediu al firmei Heli Avia Service SRL ne-a dus în Valea Adâncă, pe un drum de pământ, unde, de o parte şi de alta, se construiesc case cu etaj. Unele imobile sunt gata, altele abia au fost ridicate, şi majoritatea nu au garduri. Implicit, nici numărul străzii. Am identificat casa cu pricina, dar am fost îndrumaţi spre sediul unei alte firme, de contabilitate de data asta, situată în oraş, într-un bloc de pe şoseaua Nicolina. Dacă adăugăm aici şi misterul total în care s-a desfăşurat atribuirea, în condiţiile în care avem de-a face cu o facilitate importantă a celei mai eficiente legături de infractructură a Iaşului cu lumea, în condiţiile în care e clar că o dezbatere amplă ar fi fost binevenită, tăcerea oficialilor este de-a dreptul de neînţeles. Ce ascundeţi, domnule Maricel Popa? Dar amicul dvs. de la Aeroport, Mitică Rebegea?