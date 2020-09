Turismul intern a fost in aceasta vara la cele mai ridicate cote. Va avea incasari mai mari

Turismul intern a fost in aceasta vara la cele mai ridicate cote si va avea incasari mai mari decat in perioada similara a anului trecut, considera ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

"Eu va spun ca in aceasta vara cred ca turismul intern a fost la cele mai ridicate cote. Pe litoral este absolut plin, la munte e plin, in nordul Moldovei e plin, in Maramures e plin, pe Clisura Dunarii nu gasesti loc sa rezervi nici in septembrie. Cred ca foarte multi turisti romani au preferat din motive de siguranta probabil si de sanatate sa isi petreaca vacantele in Romania. De aceea cred ca pe perioada aceasta de vara nu putem vorbi in turism de pierderi mari. Evident daca adunam din urma per total iesim in pierdere, dar a fost recuperata in perioada de vara o foarte mare parte din pierdere. Astept cu foarte mare interes comunicarea statisticii aferenta lunii august ca sa vedem exact unde ne vom situa.(...) Eu cred ca turismul intern in aceasta perioada de vara, probabil iulie, august si cred ca si septembrie, va avea incasari mai mari decat in perioada similara a anului trecut", a explicat Popescu.