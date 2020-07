Turiști speriați de urs în Bucegi. Ce ar trebui făcut în cazul unei asemenea "întâlniri"

Potrivit postării de pe pagina de Facebook Salvamont Bușteni, câțiva turiști au fost atacați de urși chiar miercuri seară. Prezența de spirit a fost singurul lucru care i-a salvat: s-au urcat cu totii pe o stâncă și au facut galagie cu pet-uri în care au bagat pietricele, până la sosirea salvamontiștilor. Din fericire, niciunul dintre ei nu fost rănit.

"Al doilea caz in decurs de numai o saptamana in care turistii sunt atacati de ursi pe traseele turistice din Bucegi. Din fericire nu au existat victime in niciunul dintre cazuri, dar se poate intampla oricand o tragedie. Asadar sfatul nostru este ca fiecare turist sa poarte la indemana un spray impotriva ursilor, sa nu hraneasca animalele salbatice in general, sa nu fuga din fata ursului ci sa se retraga incet din calea lui, facand pe cat posibil galagie", au transmis salvamontiștii.