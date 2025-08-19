Turma lui Asch

Cât de mult suntem dispuși să ne schimbăm părerea doar pentru a ne conforma opiniei majorității? se întreba, prin anii 50, psihologul american Solomon Asch. Până la experimentul care avea să răspundă întrebării, Muzafer Sherif, părintele psihologiei sociale moderne, demonstrase că oamenii tind să-și schimbe opiniile doar în situații ambigue, atunci când nu există un răspuns clar. Sherif arătase în experimentele sale că, în fața incertitudinii, normele grupului pot deveni un model după care individul își calibrează percepțiile. Asch a vrut să meargă mai departe și să investigheze ceea ce se întâmplă atunci când răspunsul corect este evident: când albul e alb, iar grupul spune că e negru, va ceda individul în fața grupului, sacrificând adevărul și realitatea în favoarea conformității?

Pentru a afla, Asch a conceput un experiment simplu. Subiecții au fost așezați la o masă împreună cu alți „participanți” – care, în realitate, erau complici ai experimentatorului. Sarcina părea banală: pe un panou erau desenate trei linii de lungimi diferite, iar sub ele, o linie de referință. Subiecții aveau ca sarcină să spună care dintre cele trei linii era egală ca lungime cu linia de referință. În primele runde, toți au oferit răspunsul corect. Doar una singura era egală, și era vizibilă pentru toți, nu putea da nimeni greș. Apoi, complicii au început să dea în mod deliberat răspunsuri greșite, unanim, unul după altul.

Rezultatele au fost tulburătoare: un procent semnificativ dintre subiecți a ales să se alinieze opiniei greșite a majorității, deși răspunsul corect era evident cu ochiul liber. Chiar și în fața unei realități clare, ne-a spus experimentatorul, presiunea socială putea modela percepția și răspunsul individului. Întrebați ulterior despre motivele conformării, participanții au dat răspunsuri diverse: „Nu voiam să spun altceva decât ceilalți”, „Am început să mă îndoiesc de propria gândire”, „Am crezut că majoritatea are dreptate.” Aceste mărturii reflectă două tipuri de conformism: conformismul normativ, motivat de dorința de a evita ridicolul și respingerea socială, și conformismul informațional, bazat pe convingerea că grupul deține informații mai corecte decât individul.

Experimentul lui Asch ridică întrebări esențiale despre independența gândirii noastre într-o societate dominată de norme și consensuri. Dacă într-o situație simplă, fără mize reale, putem renunța la ceea ce vedem cu ochii noștri pentru a ne conforma, ce se întâmplă oare în probleme complexe, cu implicații politice, economice sau morale? Istoria arată că lipsa curajului de a contrazice grupul a dus adesea la decizii colective dezastruoase. Vom reveni asupra acestui aspect. Relevanța studiului, după cum vedem, este evidentă și astăzi, mai cu seamă, în mediul virtual, unde trendurile, opiniile și validarea prin „like”-uri pot influența rapid percepția realității. Fenomenul observat de Asch se regăsește în efectul de „turmă”, în polarizarea politică și în tăcerea complice din fața comportamentelor abuzive.

Autenticitatea și gândirea critică nu sunt doar calități intelectuale, ci, am putea spune, și forme de curaj. Experimentul lui Asch arată limpede că a rămâne fidel propriilor convingeri, atunci când acestea contrazic opinia majorității, implică un efort psihologic considerabil. Presiunea socială poate fi subtilă și ia, adeseori, forma excluderii și ridiculizării celui care se opune curentului. În ambele cazuri, a spune „nu sunt de acord” necesită o doză semnificativă de reziliență interioară.

Conformismul nu este neapărat negativ, dacă e să îi găsim și valențe pozitive, el este liantul care menține coeziunea grupului, facilitând cooperarea și evitând astfel conflictele inutile. Regulile de circulație sau convențiile de politețe, de exemplu, sunt tot conformism, ele asigură o funcționare armonioasă a societății. Problema apare însă atunci când conformismul devine o reacție automată, ca în cazul experimentului lui Asch. Istoria oferă exemple diverse despre pericolele conformismului necontrolat: decizii politice catastrofale adoptate fără opoziție, tăcerea în fața infracțiunilor, răspândirea unor idei eronate doar pentru că, vorba aceea, „toată lumea crede asta”. De aceea, a cultiva gândirea critică, despre care noi am mai scris în articolele precedente, este nu doar un exercițiu necesar, ci o formă de protecție împotriva manipulării și autoînșelării. Gândirea critică înseamnă să verifici sursele, să pui întrebări, să supui la test dovezile și să fii dispus să îți menții poziția atunci când argumentele o susțin, chiar dacă ești singurul care o face. Autenticitatea rezultă tocmai din această aliniere între ceea ce crezi, ceea ce spui și ceea ce faci – un echilibru fragil, dar esențial pentru libertatea de gândire.

Lecția pe care ne-o oferă Asch nu este doar despre reacția noastră în fața presiunii sociale, ci mai cu seamă despre responsabilitatea pe care o avem față de noi înșine și față de comunitate. Conformismul, așa cum spuneam, atunci când este moderat, poate susține armonia socială. Dar atunci când renunțăm la gândirea noastră în numele integrării, riscăm să ne pierdem capacitatea de a vedea dincolo de consens și de a acționa în numele adevărului.

Nevoia de apartenență și dorința de a evita disonanța cu grupul pot fi atât de puternice încât uneori ajungem să ne îndoim de propria judecată, chiar și atunci când faptele sunt evidente. Această tendință e un mecanism profund înrădăcinat în natura umană: supraviețuirea strămoșilor noștri depindea adesea de acceptarea și sprijinul grupului, iar excluderea din grup putea însemna pericol sau chiar moarte. În prezent, acest instinct de conformare își găsește expresia în numeroase aspecte ale vieții moderne. În plan social, poate explica de ce opiniile minoritare sunt adesea reprimate, chiar și atunci când sunt bine argumentate. În politică, contribuie la fenomenul pe care unii îl denumesc spirală a tăcerii, în care indivizii evită să-și exprime punctele de vedere pentru a nu se afla în dezacord cu majoritatea percepută. În mediul online, algoritmii care amplifică opiniile populare pot intensifica această presiune, creând impresia falsă că există un consens acolo unde, în realitate, există o diversitate de opinii.

Consecințele sunt majore. Opinia publică devine vulnerabilă, deoarece o masă critică de indivizi poate fi orientată nu prin forță, ci prin exploatarea nevoii lor de apartenență. Campaniile de dezinformare, propaganda politică sau publicitatea agresivă folosesc frecvent această slăbiciune, această vulnerabilitate, prezentând o perspectivă drept „majoritară” pentru a o legitima. Astfel, consensul devine produsul unei presiuni subtile, dar eficiente. În loc să fie rodul unei confruntări deschise de idei, bazate pe argumente și dovezi, acordul colectiv se formează adesea pe căi ocolite, prin mecanisme psihologice care acționează din umbră. Această formă de influență este periculoasă tocmai pentru că trece adesea neobservată. Oamenii tind să creadă că își formează opiniile în mod independent, când, în realitate, ceea ce percep drept „propria gândire” este modelat de contextul social și de presiunea implicită a majorității. Riscul major este că un astfel de consens, construit pe conformism și nu pe evaluare critică, poate fi extrem de fragil. O schimbare bruscă a contextului – apariția unui lider, căderea unui sistem politic, expunerea unor informații noi – poate provoca o reconfigurare rapidă a opiniei colective, dezvăluind că ceea ce părea o convingere solidă era, de fapt, doar rezultatul presiunii sociale. În lipsa gândirii independente, consensul nu este un punct de stabilitate, ci o iluzie temporară, gata să se destrame odată cu schimbarea direcției vântului social.

Vom aduce în acest sens două exemple, cunoscute, probabil, cititorilor. În 1961, administrația americană a aprobat invazia din Golful Porcilor, o operațiune militară menită să răstoarne regimul lui Fidel Castro din Cuba. În cadrul discuțiilor de la Casa Albă, președintele John F. Kennedy s-a întâlnit cu un grup de consilieri și experți militari. Deși existau mai multe voci care, în privat, considerau planul riscant și slab pregătit, în ședințe nimeni nu și-a exprimat ferm opoziția. Participanții nu voiau să pară lipsiți de loialitate, lipsiți de patriotism sau slabi în fața unui președinte tânăr și carismatic. În plus, primele intervenții din sală au fost pozitive, ceea ce a creat impresia că toată lumea e de acord. Când operațiunea a eșuat spectaculos, mulți dintre cei implicați au recunoscut că avuseseră îndoieli serioase încă din faza de planificare, însă nu au vrut să contrazică grupul. Acest episod a devenit un exemplu clasic de groupthink.

În primele luni ale pandemiei de COVID-19, în 2020, pe rețelele sociale a început să circule intens o teorie conform căreia consumul unei anumite substanțe putea preveni infestarea. Postările erau distribuite masiv, iar comentariile erau în mare parte aprobatoare. Algoritmii platformelor au amplificat aceste mesaje, creând impresia că toată lumea e ferm convinsă de același lucru. Mulți utilizatori care aveau îndoieli serioase nu au comentat sau nu au contrazis public informația, pentru a evita atacurile răutăcioase în mediul online. Într-un mediu dominat de like-uri și reacții rapide, a contesta opinia majoritară, părea inutil sau chiar riscant. Când autoritățile sanitare au atacat informația că acea metodă nu avea nicio eficiență, sau poate avea, dar cu consecințe grave asupra sănătății, oamenii s-au trezit la realitate. Mulți dintre cei care inițial aprobaseră postările au spus ulterior că, de fapt, nu au crezut cu adevărat, folosindu-se de aceeași scuză: toată lumea părea de acord, așa că nu avea rost să mai comenteze.

Din perspectivă psihologică, experimentul lui Asch și exemplele pe care le-am oferit azi, arată că omul este puternic influențat de dinamica socială și de nevoia de apartenență. Conformismul nu este doar un fenomen extern, ci implică procese interne complexe: îndoiala de sine, frica de respingere, dorința de validare și tendința de a căuta siguranță în opiniile majorității. Psihicul uman, confruntat cu presiunea socială, vedem că poate ajunge să ignore propriile percepții și judecăți, chiar atunci când acestea sunt corecte. Numai prin conștientizarea influențelor subtile și prin cultivarea curajului interior individul poate menține autenticitatea, echilibrul mental și libertatea de a gândi independent în fața presiunii colective. Se va putea dezice de turma ideilor care vin năvală peste el și care nu-i aparțin. Și acum, să raportăm experimentul și concluziile acestea la evenimentele pe care noi le trăim. Câți dintre noi nu au fost luați de val, judecând situațiile politice cu mintea altuia și nu cu mintea lui…

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

Publicitate și alte recomandări video