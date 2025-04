Turnul Babel pe gheață

De câteva ori pe an, mulți români se uită în timpul iernii la patinaj artistic, deși cu sportul acesta țărișoara noastră nu prea are treabă. Dar este un sport minunat, care a avut întodeauna popularitae imensă. Poate că puțini compatrioți mai știu campionii olimpici români din canotaj ai anilor ’80-’90, dar sigur își mai amintesc de Rodnina-Zaițev, Torvill-Dean sau Katarina Witt. Recent, am urmărit competiția supremă, desfășurată la Boston. Trei dintre cele patru titluri supreme au revenit americanilor. Cine a făcut America „Great Again” în sportul artiștilor gheții? La masculin, a câștigat uluitorul Ilia Malinin, fiul unor foști patinatori decenți din fosta URSS, Tatiana Malinina și Roman Skorniakov, care au ales să reprezinte Uzbekistanul. La fete, noua campioană este Alicya Liu, al cărei nume îi dezvăluie originea etnică. Chiar dacă asemenea considerații aduc a naționalism de tip etnic (nu ne caracterizează!) discuția merită continuată. Lăsăm campionii în aura lor olimpiană și aruncăm o ocheadă peste muritorii de rând: lotul Ungariei a fost alcătuit din cinci sportivi; patru dintre ei sunt ruși, iar unul (una de fapt) provine din Ucraina. Din 190 de patinatori care au alunecat pe gheața din Boston, 29 sunt ruși nativi, reprezentând diverse țări.

S-ar părea ca scoaterea Rusiei putiniste de pe scena sportivă să fie cauza. Fals. Este doar una dintre cauze! Exodul patinatorilor ruși spre alte zări de farmec pline este o realitate observată de prin anii 1990-2000. Patinatorii ruși doar buni au plecat pentru că nu suportau concurența imensă, la fel ca și jucătorii de tenis de masă din China care au inundat naționalele europene, sau alergătorii de cursă lungă din Etiopia și Kenya. În treacăt, avem și noi kenyencele noastre, trei fete chiar valoroase.

Principala cauză a acestei tendințe este pârdalnica de globalizare, atât de înfierată de politicienii din anumite zone. De multă vreme, sportul acesta artistic este lider al globalizării în sport. Un exemplu edificator este Allison Reed, fată născută în Michigan, din tată american și mamă japoneză. Fratele și sora mai mare, Chris și Cathy, au reprezentat Japonia la dans pe gheață. După ce Chris a decedat la 30 de ani din cauza unui infarct, Cathy s-a apucat de antrenat și o face cu succes. Cât despre mezina Allison, după ce a reprezentat Israel și Georgia, tot la dans, cu parteneri autohtoni, concurează de opt ani pentru Lituania, alături de Saulius Ambrulevicius. Și exemplele pot continua la infinit. Nici România n-a făcut față curentului: o vreme am mers fără succes la competiții cu o franțuzoaică pe jumătate, Sabina Pacquier. Recent, antrenorul Marius Negrea a descoperit-o în Germania pe Julia Sauter, care are cele mai bune clasări pentru România în patinajul feminin, iar pe plan european, în tot patinajul românesc. În acest an, Marius Negrea a „inventat” o pereche de dansatori, ceea ce România n-a avut niciodată (!), pereche formată dintr-o poloneză și un american. Recent, într-un interviu vizionat la TVSport, patinatoarea și antrenoarea Maria-Andreea Coroamă, care râvnește la președinția mai-nou-reînființate Federații Române de Patinaj, a mărturisit că dorește naturalizarea unui sportiv rus, care să continue prestațiile onorabile ale lui Cornel Gheorghe și Gheorghe Chiper în concursurile masculine.

Patinajul este doar vârful unui aisberg al globalizării sportive, în alte țări mai dezvoltate fenomenul este mult mai pregnant. (Citiți numele dintr-o națională juvenilă de fotbal a Germaniei, Olandei, Suediei, Norvegiei etc. și vă veți convinge). Termenul „juvenilă” nu arată decât că fenomenul este în plină ascensiune. Cei care studiază evoluțiile din sport văd bine că „globalismul” este mai mult decât o doctrină politică, așa cum se inoculează de către unii, ci un fenomen social natural al vremurilor noastre, determinat de tehnologie, libertarea de mișcare, socializarea în creștere, chiar în domeniul uniunii biologice. Chiar dacă mulți strâmbă din nas, globalizarea sportivă nu va putea fi oprită și vom avea în viitor și multe alte surprize.

