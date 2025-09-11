MICA PUBLICITATE
SPORT

Turul României: Italianul Cesare Chesini a câştigat etapa a doua a competiției

De Redacția
joi, 11 septembrie 2025, 15:41
1 MIN
Turul României: Italianul Cesare Chesini a câştigat etapa a doua a competiției

Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câştigat, joi, etapa a doua a Turului României, desfăşurată pe distanţa de 172 kilometri, între Piteşti şi Pasul Dichiu.

La finalul în căţărare din Pasul Dichiu, Cesare Chesini a fost urmat de Philipp Hofbauer (WSA KTM Graz, locul 2) şi Colin Chris Stussi (Team Voralberg, locul 3).

Etapa a treia are loc vineri, între Braşov şi Buzău, pe distanţa de 180 kilometri.

Etichete: Cesare Chesini, turul romaniei

