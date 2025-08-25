Turul Spaniei: 18 biciclete în valoare de 250.000 de euro, furate de la echipa olandeză Visma-Lease

Potrivit mass-media italiană Tuttobiciweb, prejudiciul se ridică la aproximativ 250.000 de euro, corespunzând la 18 biciclete.

„Aseară, camionul mecanicilor noştri a fost spart şi mai multe biciclete au fost furate. Mecanicii noştri lucrează din greu pentru ca echipa să fie perfect pregătită pentru etapa a treia. Poliţia a deschis o anchetă cu privire la incident”, confirmă Visma într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.

Incidentul s-a produs în apropierea hotelului unde echipa petrecea noaptea, nu departe de Torino. Echipele Movistar şi Lidl-Trek, care se aflau şi ele în acest hotel, nu au suferit nicio pierdere. Echipa Cofidis, care a suferit aceeaşi soartă în timpul Turului Franţei, a reuşit să-şi recupereze bicicletele câteva zile mai târziu.

