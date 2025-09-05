MICA PUBLICITATE
SPORT

Turul Spaniei: Netanyahu felicită echipa Israel PT – „Bravo pentru că nu aţi cedat urii şi intimidării”

De Redacția
vineri, 05 septembrie 2025, 23:30
1 MIN
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a felicitat vineri echipa de ciclism Israel Premier Tech pentru decizia sa de a rămâne în Turul Spaniei, în ciuda manifestaţiilor pro-palestiniene fără precedent la adresa cicliştilor săi, scrie news.ro.

„Bravo lui Sylvan (Adams, miliardarul israeliano-canadiano proprietar al echipei) şi echipei de ciclism a Israelului pentru că nu au cedat urii şi intimidării. Sunteţi mândria Israelului”, a scris el pe contul oficial de X al prim-ministrului Israelului.

Echipa Israel Premier Tech a refuzat să părăsească Turul Spaniei (La Vuelta), în ciuda ostilităţii manifestate pe traseul cursei prin importante manifestaţii propalestiniene.

Etichete: Beniamin Netanyahu, pro palestina, turul spaniei

