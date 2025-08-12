UAIC pune panouri solare pe căminele C12 și C13 din Codrescu de un milion de lei

Două dintre căminele din campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), C12 și C13, vor beneficia de lucrări de modernizare în cadrul unui proiect care vizează creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri solare. Investiția totală este estimată la peste 1 milion de lei, iar lucrările includ nu doar instalarea sistemelor solare, ci și elaborarea documentației tehnice necesare utilizării acestora.

Contractul de achiziție publică este împărțit în două loturi, fiecare vizând câte un cămin: modernizarea căminului C12 Codrescu, cu o valoare estimată de 525.210,08 lei fără TVA și modernizarea căminului C13 Codrescu, în valoare de 525.210,08 lei fără TV.

Un pas important spre eficiență energetică

Valoarea totală a contractului se ridică astfel la 1.050.420,16 lei. Obiectul acestuia constă în montarea de panouri solare pentru producerea energiei termice și, după caz, electrice, împreună cu întocmirea documentației tehnice necesare utilizării și operării sistemelor instalate.

Operatorii economici interesați pot depune oferte fie pentru unul dintre loturi, fie pentru ambele, existând posibilitatea ca un singur ofertant să câștige ambele contracte. Data limită de deschidere a ofertelor este 20 august 2025, ora 15:00, aceasta fiind valabilă pentru ambele loturi.

Inițiativa face parte dintr-un program PNRR amplu de modernizare a infrastructurii universitare, cu accent pe eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile. Prin instalarea panourilor solare, administrația urmărește nu doar reducerea costurilor de întreținere pe termen lung, ci și alinierea la obiectivele europene privind sustenabilitatea și protecția mediului.

În decembrie 2024, și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a semnat cu Ministerul Educației un contract de finanțare PNRR în valoare de 58,7 milioane lei (aproximativ 10 milioane euro) pentru modernizarea și eficientizarea energetică a căminelor T9, T10 și T11, împreună cu sala de sport a campusului.

