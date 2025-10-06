Ucrainenii care au pus ochii pe România: ce retailer țintește să ajungă la 1.000 de magazine pe piața locală? Câte magazine sunt deja la Iaşi?

În mediul de business se vorbește despre un plan ambițios: ucrainenii de la Aurora Multimarket urmăresc să deschidă 1.000 de magazine în România, potrivit informațiilor „Ziarul de Iași”. Totuși, în prezent, apar oficial doar cu 60 de unități, dintre care șase în Iași, însă numărul lor exact nu este confirmat.

Ucrainenii au o strategie interesantă: deschid magazine treptat și discret, tatonează orașele provinciale, renunță unde nu le merge și revin dacă identifică un nou potențial. Un exemplu elocvent este Târgu Frumos, unde retailerul a avut un magazin pe care l-a închis, iar acum tatonează din nou piața și caută un spațiu de închiriat. Ținta lor îndrăzneață, combinată cu o expansiune discretă, creează impresia unei rețele mai mari și mai puternice, ceea ce le poate avantaja în negocieri și în consolidarea prezenței pe piață.

One dollar store-ul ucrainean care cucerește treptat România

Aurora Multimarket este o companie ucraineană fondată în 2011, în Poltava, specializată în retailul de tip „one dollar store”, magazin în care majoritatea produselor sunt foarte ieftine și accesibile. Pe pagina lor oficială se menționează că au peste 1.700 de magazine în Ucraina.

Retailerul ucrainean a intrat pe piaţa românească spre sfârșitul anului 2023, cu un magazin la Suceava. În Iași, primul magazin a fost deschis în luna noiembrie, același an, acum având în municipiul Iași cinci magazine. Rețeaua funcționează prin societatea Aurora România SRL, înființată în urmă cu doi ani, cu sediul la București și unic asociat AVRORETAIL INVESTMENTS LTD, avându-l ca beneficiar pe cofondatorul ucrainean Lev Anatoliiovych Zhydenko.

Compania merge pe minus

Cifrele arată însă că operațiunile din România nu sunt pe profit: în 2023, Aurora România a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 256.000 lei, dar și pierderi de circa 1 milion lei, cu 33 de angajați. Anul trecut l-au încheiat cu afaceri de circa 6,6 milioane lei, însă cu pierderi tot de 6,6 milioane lei, având 263 de angajați. În prezent, compania deține 67 de sedii sociale în România și este clasificată ca întreprindere mare.

Aurora are în spate fondul de investiții Horizon Capital, activ în Europa de Est, care include în portofoliu și Purcari Chateau, din Republica Moldova. Expansiunea în România a fost accelerată de invazia rusă în Ucraina, iar alegerea țării se bazează pe dimensiunea pieței și pe asemănările în comportamentul de consum, potrivit informațiilor de pe site-ul companiei.

