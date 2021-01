UDMR, Trump, Şoşoacă

* 19 martie 1990, Târgu Mureş - Un grup foarte bine organizat, semiînarmat, de „săteni şi oameni ai muncii de la sate”, descindea la Târgu Mureş şi devasta sediul UDMR, uniunea maghiarilor români abia înfiinţată de trei luni, dând startul unor violenţe stradale ce uluiau Europa abia liniştită după seria de revoluţii violente din Est. Uniunea Vatra Românească, înfiinţată de mai puţin de şase săptămâni, şi se pare înţesată la acea vreme de elemente ale Securităţii, s-a dovedit că a avut un rol important în degenerarea evenimentelor. Evenimente de care nici maghiarii, prin câteva provocări şi gesturi ostentative, nu pot fi absolviţi. Cert este că au urmat câteva zile de violenţe extreme, cu morţi şi răniţi, care aveau să amintească întregului continent de trotilul latent al conflictelor etnice din această parte a lumii civilizate. De altfel, evenimentul este considerat ca fiind prima coliziune interetnică cu fatalităţi din estul post-comunist al Europei. Din fericire pentru noi, ca ţară, deşi mulţi s-au temut de România şi minoritatea ei maghiară numeroasă, astfel de coliziuni aveau să izbucnească mult mai incandescent în cu totul altă parte a Europei, mergând până la războaie, epurări etnice şi crime în masă. Ce minune s-a întâmplat în România? Taman cea de care se temeau securiştii ce înţesau pe atunci Vatra Românească: apariţia unui partid politic al etnicilor maghiari. Unul care, ştim acum, avea să joace roluri importante în întreaga viaţă politică a României post 1990. În condiţiile unei pleiade de partide ce greu ajungeau la 30%, ce s-au vânturat atât la Putere, cât şi în Opoziţie, nici nu a fost prea greu ca o formaţiune cu un electorat stabil, chiar dacă de 6-7 procente, să joace o carte importantă mai mereu. Dar nu numai atât.

* 6 decembrie 2020, România - O ţară întreagă, de la jurnalişti la sociologi, politologi şi analişti, priveau seara la televizor cu gura căscată cum un partid de care unii nici nu auziseră era cotat de exit-poll-uri la 9-10%, la închiderea urnelor pentru alegeri parlamentare. Mulţi abia atunci s-au dezmeticit şi, în pripă, au luat la cotrobăit prin coşul de gunoi şi la răsfoit pliante sau articole cu promisiuni, mesaje electorale şi angajamente ale candidaţilor noii formaţiuni. Citind, îţi puneai mâinile în cap. Pe Şoşoacă, devenită între timp senatoare de Iaşi, nici n-am băgat-o în seamă în campanie când incita la violenţe în stradă, fără mască, la pelerinajul de la Sfânta Parascheva. După alegeri, cu toţii o urmăream atent în imaginile de arhivă. Dacă anterior te amuzai, acum te strângea în spate. Iată un nou partid parlamentar în România: fraţilor, oare unde vom ajunge? Staţi puţin: să fie chiar aşa de rău?

* 6 ianuarie 2021, Washington DC - O lume întreagă se uită la televizor şi nu înţelege ce se întâmplă în capitala democraţiei mondiale. Un grup de ciudaţi pătrunde în Capitoliu cu forţa, unii escaladând ziduri, alţii înarmaţi, şi reuşesc să dea peste cap întreaga activitate de validare a noului şef de stat ales. Lumea civilizată, occidentală, este în şoc. Noi, românii, sau est-europenii, parcă am văzut mai des astfel de imagini în ultimii 30 de ani. Dar tot nu ne vine bine la socoteală să le vedem petrecându-se în SUA. Şi nu pe stradă, în vreun cartier rău famat, ci chiar într-o instituţie simbol a democraţiei americane şi chiar mondiale. Iar imaginile uluitoare cu acel şaman cu bustul dezgolit şi tatuat, cu o bizară căciulă de jder pe cap, constituit în lider al-hoc al gloatei pro-Trump, încă ne marchează pe toţi şi astăzi. Nu s-a întâmplat nimic, ne liniştesc toţi. Ceva parcă s-a rupt, pe undeva. Unde? Vom vedea...

Trei evenimente petrecute în spaţiu şi timp, aparent fără nicio legătură între ele. Există însă un fir care le leagă pe toate. Ne-am obişnuit, şi la asta contribuie din plin câteva televiziuni private, dar nu numai, ci şi mare parte din discursurile publice, ca românii să vadă mereu doar partea proastă a lucrurilor. Iar dacă o arăţi cumva pe aia bună, eşti imediat pus la zid: nu e realist! Totuşi…

Oricum am vrea să vedem azi lucrurile prin prisma negativă, e o realitate că fondarea şi existenţa UDMR în aceşti ultimi 30 de ani a detensionat consistent conflictele etnice existente latent şi adânc în România profundă. La cum începuseră lucrurile în martie 1990 la Târgu Mureş, era clar că ne-ar fi putut paşte în mod serios ceva ce acum ni se pare imposibil: conflicte precum cele din spaţiul ex-iugoslav. Poate părea unora superficial, dar nu eram atunci deloc departe de aşa ceva. Absolut deloc. Iar cei ce au trăit evenimentele conectaţi la maximum ştiu ce spunem aici.

Despre America, Trump, şi apariţia AUR.

Mulţi români, sătui de viaţa politică ce abundă de formaţiuni, partide, uniuni, fronturi şi alianţe de la noi, laudă sistemul bipartit american, britanic, german etc. Da, conferă multă stabilitate, ceea ce nu e deloc puţin lucru. Dar, din nefericire, scoate afară din joc multe categorii sociale. Mulţi nu se mai pot simţi reprezentaţi în oferta a doar două partide. Sunt categorii marginale adesea, pentru care conferirea unei platforme de exprimare non-violente, non-radicale, precum un partid politic, fie el chiar extremist sau spre această zonă, înseamnă pentru ceilalţi un pericol social mai puţin. Privind la AUR şi din partea opusă, din spate, am putea spune că având lideri precum zăluda de Şoşoacă, neclarul personaj George Simion, plus alţii fără nicio anvergură, putem spune că nu avem de-a face cu un pericol politic precum e partidul lui Marine Le Pen în Franţa, sau AfD-ul profund anti-european, dacă nu cumva chiar fascist, din Germania. Să fim realişti: e bine că astfel de curente - care, vrem sau nu vrem,există în societate - au fost adunare de o adunătură precum AUR, şi nu de altceva mai serios, care ar fi fost cu adevărat un pericol pentru direcţia pe care trebuie să meargă România. Tot răul spre bine, în fond.

Ce era cu şamanul cu căciulă de jder din Capitoliu? Aici, cred că cel mai bine a surprins sociologul Sebastian Lăzăroiu situaţia: „Cât despre România, iată, se vede încă o dată că aceia care au ajutat AUR să intre în parlament pe uşa din faţă au procedat înţelept. Mai târziu sau mai devreme, ar fi intrat pe uşa din dos, cu bâte şi căciuli dacice…”