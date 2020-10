Udrea, întrebată dacă a fost „iubita lui Traian Băsescu”. Ce a răspuns blonda

Fosta şefă a Cancelariei Prezidenţiale Elena Udrea a fost întrebată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” dacă atunci când ocupa funcţia menţionată a fost iubita fostului preşedinte Traian Băsescu.

Întrebată dacă a fost „iubita lui Traian Băsescu”, Udrea a explicat că: „Nu. Sunt fericită că am putut să fiu discipolul lui Traian Băsescu, însă asta a fost tot”.

Aceasta a adăugat apoi că: „Eu sunt o persoană foarte glumeaţă. Nimeni nu îşi dă seama cât umor am şi, de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine şi se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Am făcut o glumă pentru care am plătit scump. Atâta lume a interpretat răspunsul meu şi a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă”, a adăugat Udrea.

Fostul ministru l-a caracterizat apoi pe Băsescu ca fiind „un bărbat foarte puternic. Un lider, categoric. Şi în viaţa privată, şi în politică, oriunde s-ar afla. Este genul de bărbat despre care ştii că este puternic, cum îl vezi”.