UE ar putea interzice Google, Facebook, Amazon şi Apple să îşi favorizeze serviciile proprii

Proiectul, cunoscut sub numele de Digital Services Act (Legea privind Serviciile Digitale), are rolul să stabilească regulile de bază pentru schimbul de date şi modul în care funcţionează pieţele digitale. Proiectul este aşteptat să intre în vigoare până la sfârşitul acestui an. Comisia Europeană adoptă o linie dură împotriva giganţilor tehnologici americani, parţial prin cazuri antitrust care au dus la decizii care ulterior nu au reuşit să stimuleze concurenţa din cauza procesului îndelungat, care durează de obicei câţiva ani.

Situaţia a devenit urgentă din cauza dependenţei a mii de companii din UE de giganţii. Companiile de tehnologie care au un statut strategic pe piaţă nu vor putea să folosească datele colectate pe platformele lor pentru a viza utilizatorii, cu excepţia cazului în care aceste date sunt partajate cu rivalii, conform documentului văzut de Reuters.

Aceste companii numite”gatekeeper” ”nu trebuie să preinstaleze exclusiv propriile aplicaţii şi nici să solicite dezvoltatorilor terţi de sisteme de operare sau producătorilor de hardware să preinstaleze exclusiv aplicaţia gatekeeper-ilor”, prevede proiectul.

O altă prevedere ar interzice gatekeeper-ilor să blocheze rivalii care îşi oferă produsele clienţilor din afara platformei sau serviciilor gatekeeper-ului, o mişcare care ar afecta Apple şi Google, cre au reguli restrictive privind plăţile prin intermediul magazinului de aplicaţii. Regulile ar supune, de asemenea, aceste compaţii de tehnologie unor audituri anuale ale datelor lor de publicitate şi practicilor de raportare.