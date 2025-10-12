UEFA vrea să schimbe sistemul de calificare la Campionatul European, din cauză că „preliminariile sunt prea plictisitoare”

Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr, citat de News.ro.

Sub impulsul preşedintelui său, Alexander Ceferin, fotbalul european şi-a schimbat faţa în ultimii ani. După ce a redus numărul de meciuri amicale şi a instituit Liga Naţiunilor, UEFA a revoluţionat complet Cupele Europene, în special cu o nouă formulă a Ligii Campionilor, care a fost destul de bine primită de jucători şi public în sezonul trecut. Dar instituţia europeană nu a terminat cu schimbările. În curând, ar putea să se ocupe de calificările pentru Campionatul European.

Dacă faza finală rămâne un eveniment important, preliminariile, lungi şi adesea lipsite de suspans, nu reuşesc să entuziasmeze suporterii.

„Poate că preliminariile ar putea fi diferite”, a recunoscut şeful slovac în cadrul unui summit dedicat fotbalului, organizat în Portugalia.

Ceferin a propus ideea de a avea „mai multe meciuri cu un format mai interesant. În prezent, ne gândim la asta”. Una dintre direcţiile de reflecţie se îndreaptă către formatul Ligii Naţiunilor, cu grupe şi un sistem de promovare-retrogradare, sau către noua formulă a Ligii Campionilor, cu un mini-campionat şi sfârşitul confruntărilor tur-retur. Euro 2028 se va desfăşura în Regatul Unit şi Irlanda. Spania este deţinătoarea titlului.

