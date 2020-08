Uite, aici, subiectele zilei, tot unul şi unul!

Ne sună un amic din Tătăraşi, care a trebăluit prin justiţie la viaţa lui, să se plângă de faptul că lumea din zonă nu mai poate dormi din cauza gălăgiei de la Tikki Village. Este un loc despre care se spune c-ar fi sub protecţia primarului, dar asta contează mai puţin.

Cu sau fără protecţie, autorităţile trebuie să lase oamenilor locului posibilitatea de a dormi liniştit. Nici animalele din zonă, fie câini, pisici sau alte orătănii, nu mai au somn, spune amicul nostru, care se mai lamentează că nu ai unde te plânge.

Nimeni nu te bagă în seamă, nimeni nu are curaj să rezolve problema, spune fostul procuror. Da, nenicule, aşa o fi, vezi dacă nu ţi-ai făcut mai bine treaba când ai avut legea pe mână?

Fata lu’ mama, un pic de modestie, pls!

Alt subiect fierbinte în ultima vreme, care are legătură cu lumea justiţiei, este legat de declaraţiile tenismenei Andreea Prisacariu, fiica procuroarei Cornelia Prisacariu, referitoare la Bianca Andreescu, romanca din Canada care a câştigat US Open-ul anul trecut, spre care jucătoarea din Iaşi aruncă câteva zeflemeli în revistele naţionale de săptămâna trecută. Ba că nu vorbeşte limba româna, ba că „din întâmplare are talent”, ba alte nimicuri.

Acestea sunt prilejuri pentru fata lui mama să se bage pe sine în seamă pe spinarea celeilalte. Andreea a devenit în ultima vreme cunoscută pentru gura mare şi slobodă, mai degrabă decât pentru tenis. Doamna procuror, nu-i târziu nici la vârsta asta să o învăţaţi ce este modestia. Că de respect, nu mai vorbim.

Prostie mare, monşer

Cât delir prostesc, câtă fudulie de ţoapă în curtea Buhaiului, după ce Petrică cel deştept grămadă i-a promis să-i bage un ipochimen în consiliul local. Ce vremuri trăim, stimaţi telespectatori, ce politică pestriţă şi infectă! Deputatul care tot clănţăne din cap şi gât umblă la toartă cu spuma interlopă şi bagă în această curvăsăraie tot felul de personagii cu pedigri. Ce vremuri, parcă-i în timpul lui Pazvante Chioru’.

RIP, Viviana!

A trecut la cele veşnice Vivi Vlasov, o doamnă care a trăit discret în spatele valurilor asurzitoare făcute de histrionicul ei soţ. Este de mirare cum a reuşit să reziste cu atâta decenţă în mijlocul tumultului nebun generat de scandalurile publice ale „Împăratului”.

Ce ironie a sorţii, însă, a făcut ca tocmai ea, care a îmbrăcat în anii ’90 sute de doamne din oraşul nostru, prin casa de modă pe care a patronat-o, să plecea cum într-un sac de plastic, după normele pandemiei COVID! RIP, Viviana, să nu fii speriată, mergi senin şi ascultă aplauzele!

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.