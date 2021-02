Uite proiectul, nu e bugetul! (P)

România nu are încă un buget pe anul 2021. Mai exact şi pe înţelesul tuturor, țara nu poate avansa şi nu poate aproba decât mici cheltuieli pentru funcţionarea statului, pentru salarii şi pensii, pentru hârtie şi cerneală. Altfel spus, trăieşte de pe o zi pe alta cu datorii… la caiet. Au trecut de la alegerile parlamentare 69 de zile, calendarul a derulat 53 de zile de la învestirea noului guvern, timp în care nu s-a făcut, nu s-a analizat, nu s-a decis nimic important în domeniul economic. Absolut nimic, în condiţiile în care ţara este în criză; în criză, economică, sanitară, socială, în criză de specialişti în domenii cheie ale mecanismului socio-economico-financiar.

Coaliţia aflată la putere, una dintre cele mai bizare din ultimii 30 de ani, nu a reuşit să deblocheze maşinăria statului, umblă fiecare cu câte o cheie în mână şi observă că nu se potriveşte la niciun şurub care le iese în cale. Acest lucru nu înseamnă că nu se pricep, ci, după cum le merge gura toată ziua la televizor, este clar că mecanismul este prost făcut şi nu are nici manual de întrebuinţare.

În 69 de zile nu s-a investit un leu, nu s-a deblocat un proiect, nu a fost atras un euro din cele 80 de miliarde promise ca persoană fizică de preşedintele ţării. Cert este că nu vor fi bani pentru mărirea pensiilor, pentru vouchere de vacanţă, pentru sporuri la bugetari, pentru burse, pentru persoane cu dizabilităţi, etc.

Oricum, noua politică declarată a PNL + USR + UDMR nu va mai avea ca pilon “consumul şi politicile ciclice”, ci, afirmă salvatorii naţiunii, în câteva zile (!), luni, trimestre, ani, se va trece la dezvoltarea capitalului autohton şi a competitivităţii companiilor româneşti, investiţii în domenii strategice ale infrastructurii publice, transformarea digitală a economiei şi administraţiei publice, pregătirea economiei pentru noua revoluţie tehnologică şi o nouă tranziţie, de data aceasta către o economie durabilă. Când? Cu ce costuri, cu cine? Nu se ştie, dar sună frumos.

Până una - alta tare mi-aş dori ca astăzi să vedem bugetul aprobat, să ne facem o idee despre ceea ce ne aşteaptă în acest an, să ne gândim câte găuri mai strângem la curea, etc, etc. Dar, om trăi şi om vedea!