Ultima fabrica de sticla din Romania si-a inchis portile dupa 400 de ani de activitate

Fabrica din Avrig producea obiecte unice de menaj, cum ar fi pahare, cani, vaze, boluri, farfurii, decantere, unele decorate sau gravate dupa cum doreau clientii. Oamenii lucrau exclusiv pentru export, iar caderea totala a pietei in perioada de "lockdown" cauzata de pandemia de COVID-19 a dus la oprirea tuturor contractelor. Pana in martie, fabrica livra in fiecare luna produse in valoare de minimum 160.000 de euro catre tari precum Germania, Italia, Franta, Elvetia, Belgia sau Austria.

Societatea avea in urma cu 20 de ani peste 1.000 de angajati, iar, inainte de oprirea activitatii, avea doar 120 de persoane. In trecut, aici s-au facut paharele pentru nunta printului Charles cu Diana, s-a lucrat pentru Versace si Tiffany, dar si pentru alte marci foarte cunoscute de pe mapamond.

"Inca din luna martie incoace au tot scazut comenzile, am reusit sa mai reducem din personal, dar tot era greu. Iar acum, in ultima saptamana, nu am mai avut efectiv nicio comanda. M-am zbatut foarte mult si am avut vizitatori, comenzi, apoi a venit pandemia si ne-a pus capac. La noi, fata de alte domenii, daca ai de lucru ai, daca nu, e gata. Cuptorul acela functiona 24 din 24, ceea ce presupunea costuri mari, prea mari ca sa le putem sustine. Datoriile au fost tot mai mari, creditorii nu au mai acceptat si s-a cerut falimentul", spunea directorul Doru Teodorescu, imediat dupa oprirea activitatii, la sfarsitul lunii iulie 2020, citat de presa locala.

Fabrica necesita un consum mare de gaz si curent electric. Faptul ca sunt mari consumatoare de energie, impreuna cu lipsa fortei de munca calificata, a dus la inchiderea a 80% din fabricile producatoare de sticla din Romania. Mai ramasese doar cea de la Avrig, dar, in final, si aceasta a cedat.

Fabrica exista de aproape 400 de ani, din 1625. Comenzile erau aproape in totalitate pentru clienti din afara Romaniei, iar cei care erau curiosi de activitatea fabricii o puteau vizita cel putin cinci zile pe saptamana, uneori chiar si sambata. Conducerea reusise sa incheie contracte avantajoase pentru intreg anul 2020, dar toate intelegerile au cazut dupa ce coronavirusul s-a extins in toata lumea.

