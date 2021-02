Ultima mătuşă

De unde până unde, Maio, i-am răspuns, n-am scris nicio carte, cine a scos chestia asta?!?

Ei bine, cică nora mătuşii ar fi spus-o (probabil unei rude comune)...

Hm, m-am gândit eu, chiar aşa, de unde până unde putea să născocească faptul c-aş fi scris o carte despre Trenjemian (j-ul este surd, iot-ul din germană, deci un i consonantic), cum îi spunem mătuşii în săseşte, varianta populară pentru Kathitante (cum îi ziceam, de altfel, celeilalte mătuşi, sora mamei)? Apoi mi-am amintit că am avut o postare pe FB: „Deci azi, 02.02.2021, ultima noastră mătuşă împlineşte 100 de ani. Dacă bine am înţeles, e de acum cea mai în vârstă săsoaică (originară) din Amnaş.” Un prieten FB originar din Amnaş va fi citit-o, va fi vorbit cu vreo cunoştinţă comună la telefon, i-o fi spus că aş fi scris ceva despre Trenjemian şi...

Mă rog, n-are importanţă. Altfel, de-ar fi să scriu o carte despre cineva, aş putea (chiar ar trebui, căci de meritat sigur ar merita) să scriu o carte despre mama! Despre Katharina Weber (întâmplarea face că ambele mătuşi au avut acelaşi nume, doar că una s-a născut Astner, cealaltă, sora mamei, necăsătorindu-se niciodată, a rămas cu numele de fată Weber), m-am gândit apoi, pot măcar să scriu articolul ăsta, căci ocazia-i limpede: nu-i de colo să împlineşti 100 de ani, să fii lucidă, să croşetezi şi să tricotezi în continuare una alta! Cealaltă soră mi-a spus că a şi sunat-o şi i-a urat în viu grai la mulţi ani, doar că, de, nemaiauzind deloc bine de mulţi ani, în ciuda aparatului auditiv, singura satisfacţie a fost că mătuşa a înţeles cine a sunat-o şi, desigur, s-a bucurat.

Da, nu-i de colo să împlineşti 100 de ani după o viaţă deloc uşoară, după aproape cinci ani de deportare la „muncă de reconstrucţie” în URSS, unde a robotit într-un colhoz şi a avut ceva noroc de faptul că tata, mai tânăr cu cinci ani, fusese repartizat în deportare într-o uzină de interes strategic din Krivoi Rog, adică în apropierea lagărului de unde femeile săsoaice ori/şi şvăboaice erau duse să muncească pe colhoz, şi a putut s-o mai ajute cu ceva bani. Cum de? Păi, curios lucru, cine a apucat să lucreze precum tata într-o uzină, lua leafă ca orice alt muncitor (plus ceva mâncare mai bună sau poate doar mai îndestulătoare)!

Apoi, până la pensie, a muncit, alături de soţul ei, la CAP. Şi-a îngropat fiul la o jumătate de an după moartea subită a tatălui meu - decedase într-un accident tragic, în drumul înapoi peste deal de la Apoldu de Sus la Amnaş.

Deşi s-a numărat printre saşii care n-ar fi vrut să emigreze după 1989, mătuşa a plecat chiar înaintea mamei în Germania - rămăsese singură. Soarta multor saşi în vârstă, care au plecat pentru că plecaseră toţi copiii cu nepoţi cu tot, desigur... Ţin minte o vorbă de-a ei - nu ştiu dacă a spus-o înainte sau după emigrare: Trebuia să-l fi lovit trăsnetul pe ăla care a plecat primul!

În 1995, am ţinut la Konstanz o mică prelegere despre plecarea saşilor în Germania, pornind de la reflectarea impactului „noii patrii” („neue Heimat”) în scrisori de-ale rudelor ori prietenelor consătence către mama. Într-o primă scrisoare (din 29 nov. 1993) primită de mama (care era de-o lună jumate şi ea în Germania) de la cumnata ei, aceasta povestea: „Pentru mine, vizita acasă mi-a fost doar un mare război al nervilor, am văzut prea multe. Acum, când mă apucă, apoi nu mă mai gândesc decât la faptul că nu există nicio altă salvare, doar să murim aici (…)”.

Câteva luni mai târziu, într-o altă scrisoare (din 2 martie 1994), m-a lăsat mască un pasaj aproape poetic, şi poetic zic pentru că sună de parcă ar fi fost scrisă dacă nu de Hölderlin, atunci măcar de către cineva cititor de Hölderlin (ceea ce cu siguranţă nu e cazul…). Redau pasajul şi în original, că-i prea fain: „Heute habe ich mit langem Warten endlich Deinen herzlieben Brief erhalten. Habe mit Tränen gelesen, denn es ist sehr traurig, so getrennt zu leben, alle weit voneinander, und so packt es mich vor Freude, einen Brief zu lesen und auch was zu hören, denn diese Jungen sagen einfach, was gehen uns andere Leute an, hier wär ein jeder für sich, so muß ich nur schweigen und denken an die Zeit von zu Hause, das liegt mir im Herzen, solang ich lebe.”

(„Azi am primit cu multă aşteptare scrisoarea ta dragă. Am citit cu lacrimi, căci tare trist mai e să trăieşti atât de despărţit, toţi departe unii de alţii, şi aşa mă apucă bucuria să citesc o scrisoare şi să şi aud câte ceva, pentru că tinerii ăştia spun pur şi simplu că ce ne interesează alţii, aici fiecare ar fi pentru sine, aşa că nu pot decât să tac şi să mă gândesc la vremurile de-acasă, aceasta-mi zace-n inimă cât trăiesc.”)

Şi iaca, trăieşte şi azi, ba, ca un făcut, şi prin covid a trecut!

Michael Astner este poet, traducător şi publicist