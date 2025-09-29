Ultima oră – Medicii ieșeni cer transferul lui Marian Jan Chirița într-un centru medical din Europa

Marian Jan Chirița, în vârstă de 53 de ani, unul dintre cei doi piloți aflați la bordul avionului prăbușit sâmbătă, se află în stare critică și urmează să fie transferat la un centru medical din Europa.

Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, acesta este intubat, ventilat mecanic și prezintă arsuri pe aproximativ 35% din suprafața corpului. „Se fac intervenții de chirurgie plastică și se va solicita transfer într-un centru din Europa. Până atunci tratament de terapie intensiva”, a declarat medicul.

Celălalt pacient, în vârstă de 51 de ani, este internat în secția de Chirurgie 2, unde se află sub supraveghere medicală, având o stare stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator.

