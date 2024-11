Ultima tranșă de bani pe cardurile sociale, pe 2024! Vezi când intră banii

Beneficiarii cardurilor sociale urmează să primească ultima tranșă de bani din 2024. Banii se acordă luna viitoare și, la fel ca până acum, sprijinul financiar are o valoare de 250 de lei, sumă care se va reduce drastic începând cu anul viitor.

Câte persoane din Iași vor primi bani pe cardurile sociale

Persoanele cu venituri reduse care dețin un card social emis în cadrul Programului național Sprijin pentru România, urmează să primească ultima tranșă de bani din 2024. Sumele destinate pentru alimente și mese calde ar urma să fie virate în conturi, fix peste o lună, în decembrie, când fiecare beneficiar ar urma să primească un ajutor în valoare de 250 de lei. De acest sprijin vor beneficia peste 2,6 milioane de români din întreaga țară, din care peste 92.500 sunt din Iași, respectiv 34.287 persoane aflate în evidențele Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Iași și aproape 58.300 beneficiari aflați în evidențele Casei Județene de Pensii (CJP) Iași.

Este vorba despre pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.210 lei; copiii și adulții încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.210 lei; familiile cu cel puțin doi copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei; familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare și persoanele fără adăpost.

Ce sume de bani vor fi acordate pe cardurile sociale de anul viitor

Practic, aceste categorii sociale vor primi, luna viitoare, ultima tranșă din cele șase prevăzute pentru acest an, însumând un sprijin total de 1.500 de lei, sumă care se va reduce semnificativ începând de anul viitor. Vă amintim că autoritățile centrale au aprobat, în acest an, o serie de modificări privind ajutoarele sociale, majoritatea aplicabile din 2025. Sunt schimbări atât în ceea ce privește valoarea ajutorului, cât și a categoriilor de beneficiari. Mai exact, începând de anul viitor până în 2027, suma aferentă acestui tip de sprijin va fi redusă la jumătate, respectiv la 125 de lei și va fi alocată la 6 luni, adică de două ori pe an și nu la fiecare două luni, așa cum s-a acordat anul acesta.

