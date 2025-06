Ultimele declarații de avere ale șefilor Iașului: în curând probabil nu le veți mai putea vedea, după decizia CCR

Cu câteva zile înainte de termenul de depunere a declarațiilor de avere – care, după cum au decis 6 dintre cei 9 judecători ai Curții Constituționale, vor fi mai „subțiri” și nu vor mai fi făcute publice – pagina Consiliului Județean afișează totuși câteva documente la această secțiune. Este vorba mai ales de consilierii care au demisionat și de cei care au depus jurământul în locul lor, până acum cinci la număr. Dintre cei care și-au început mandatele astă-toamnă, doar patru dintre cei aleși și-au înregistrat declarațiile de avere și de interese: Maria Cabalău (PNL), Mihaela Ivancia (PSD), Mihaela Mitrea (AUR) și Ovidiu Pricope (PNL), acesta din urmă fiind și singurul consilier care a prezentat un raport de activitate pe anul trecut.

Cine pledează pentru menținerea declarațiilor de avere publice

Pentru cei patru șefi aleși sau numiți ai CJ încă nu există declarații afișate pe pagina administrației județului. Dar vicepreședintele Marius Dangă a afirmat deja că publicarea lor trebuie să continue, eventual cu acele modificări care să protejeze dreptul la viață privată. Ultimele lor documente de acest fel afișate de Consiliul Județean sunt cele de la înnoirea mandatelor, în noiembrie trecut.

Astfel, în ceea ce ar putea fi ultima sa declarație de avere publică, președintele CJ scrie că în 2023 a avut un venit anual mai mic decât vicepreședinții: 161 de mii de lei a trecut Costel Alexe în document, față de 182 de mii de lei, cât au raportat Marius Dangă și Sorin Afloarei, respectiv 179 de mii, Andrei Cazacu, administratorul public al județului.

Șeful județului a mai inclus terenul de la Aroneanu pe care își ridică acum o casă, un apartament și un autoturism mult mai vechi (din 2002) decât cel pus la dispoziție de CJ. În declarație apar și datoriile – din care scadente anul trecut erau 140 de mii de lei către bănci și 100 de mii către frate și cumnat. Pe de altă parte, Costel Alexe și-a creditat fosta soție cu 285 de mii de lei.

În realitate, potrivit declarației depusă cu un an în urmă în calitate de candidat la șefia CJ, indemnizația anuală a lui Costel Alexe a fost 204 mii de lei.

Minimalism administrativ: șase ani fără nicio achiziție imobiliară

Colegul său de partid de la primărie, Mihai Chirica, pare că a fost mai eficient în activitate: 212 mii lei. Anul trecut, trebuia să primească înapoi 100 de mii de lei împrumutați unei persoane fizice în 2014. În schimb, spre deosebire de coechipierul de la Consiliul Județean, primarul Iașului nu are credite. Nu are nici mașină. Ultima sa declarație de avere menționează cele trei terenuri deținute, respectiv cele trei locuințe, fiecare trecută integral pe numele câte unui membru al familiei. Casa și terenul din centrul Iașului au fost achiziționate în 2019. Mihai Chirica a adăugat în declarație și câți bani are în cele două conturi bancare ale sale: 35 de mii de lei, cu câteva sute de lei mai puțin decât la începutul campaniei pentru alegerile locale.

