UMF a finalizat un proiect pentru pregătirea studenţilor pe cazuri virtuale

Proiectul poartă numele „TELSON - Problem-based and team-based learning strategies in the education of biomedical and natural sciences”. „Calitatea învăţământului medical în centrele educaţionale de prestigiu din ţările dezvoltate ale lumii a fost îmbunătăţită semnificativ în ultimii ani prin utilizarea simulatoarelor medicale şi a unor metode moderne de învăţare având ca scop antrenarea abilităţilor studenţilor de a lua decizii prin exersarea pe realitate virtuală şi inteligenţă artificială”, au explicat reprezentanţii universităţii. UMF are proiecte în sensul dezvoltării acestor resurse, una dintre ele fiind crearea unui Centru de Simulare care ar urma să fie funcţional din toamna acestui an. Unul dintre punctele principale pentru această învăţare pe echipe, de la distanţă, l-au reprezentat utilizarea cazurilor virtuale, UMF având implementat în acest sens un proiect cu Masaryk University din Cehia şi PavolJozef Šafárik University din Slovacia.

Un alt proiect complementar vizează formalizarea curricumului. TELSON este al treilea proiect realizat în această direcţie din care UMF face parte. „Proiectul a vizat atât dezvoltarea gândirii critice şi a abilităţi de analiză ale studenţilor prin utilizarea metodelor de învăţare bazată pe scenarii (Scenario Based Learning - SBL),cât şi compararea valorii pedagogice şi a eficienţei a două metode SBL diferite: învăţarea bazată pe probleme (Problem BasedLearning) şi învăţarea bazată pe echipă (Team BasedLearning). În cadrul proiectului au fost create 9 scenarii virtuale care au fost folosite în cursul a două sesiuni PBL şi TBL care au avut loc anul trecut în cadrul evenimentelor «Şcoala de vară în Gastroenterologie» şi «Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi»“, au mai precizat reprezentanţii UMF. La implementarea proiectului a participat o echipă a UMF condusă de conf.dr. Gabriela Ştefănescu, compusă din conf.dr. Mihaela-Dana Turliuc, conf.dr. Mihaela Moscalu, conf.dr. Ionuţ Nistor, conf.dr. Bogdan Stoica, şi asistenţii universitari Georgiana Emanuela Gîlcă Blanariu, Bogdan Iliescu şi Adrian Ciureanu.