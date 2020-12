UMF mută în online activitatea didactică pentru ultimele două săptămâni din semestrul I

Astfel că, după vacanţa de iarna, de pe 4 pe 15 ianuarie, cursurile la toate facultăţile şi specializările de la UMF se vor desfăşura exclusiv online, pe platforma de e-learning, iar de pe 16 ianuarie 2021 studenţii vor veni la sediul facultăţii fiindcă sesiunea se va desfăşura faţă-în-faţă, cu respectarea tuturor normelor de protecţie sanitară aflate în vigoare. Decizia a fost luată de către conducerea UMF pentru ca să nu existe riscul de contaminare cu COVID-19 în rândul studenţilor după petrecerea sărbătorilor de iarnă în familie.

„De la începutul anului universitar, ne-am desfăşurat activitatea didactică în regim hibrid, şi, printr-un efort comun, am reuşit să gestionăm bine situaţia. În caz de îmbolnăvire, grupa a trecut la învăţământ online, timp de două săptămâni. Experienţele precedente arată că riscul de îmbolnăvire creşte în perioada de sărbători, astfel încât am analizat posibilitatea ca, la data fixată pentru examen, să existe grupe în carantină. Având ca principiu permanent protejarea sănătăţii studenţilor, cadrelor didactice şi a personalului administrativ şi pentru a se desfăşura în bune condiţii sesiunea de examene faţă-în-faţă am luat decizia ca cele două săptămâni care preced sesiunea să se desfăşoare exclusiv online”, a declarat prof. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi. Studenţii UMF intră în vacanţă de la 19 decembrie, iar cei care nu se vor putea prezenta la examene vor putea să susţină probleme într-una dintre perioadele următoare.