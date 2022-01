Un absolvent al UMF Iaşi, printre cei mai buni oameni de ştiinţă din SUA din 2021

Trei cercetători de la Harvard Medical School (HMS) au fost aleşi de colegii lor drept „Fellows 2021 ai American Association for the Advancement of Science (AAAS)”, pentru contribuţiile lor excepţionale în ştiinţele medicale. Între aceştia se află şi Dan Duda, absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi şi Doctor Honoris Causa al instituţiei de învăţământ superior.