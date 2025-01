Un actor român face praf o destinație exotică de vacanță: „De ce nu spune nimeni despre mizeria de peste tot?”

Bali, „Insula Zeilor,” este o destinație exotică renumită pentru plajele superbe, templele sacre și peisajele spectaculoase, cum ar fi terasele de orez și vulcanii. Orașe precum Ubud oferă o experiență culturală bogată, cu yoga, meditație și tradiții hinduse, în timp ce Seminyak și Canggu sunt ideale pentru viața de noapte și restaurante elegante.

Actorul Cosmin Seleși a relatat experiența pe care a avut-o ca turist în Bali.

„Am decis să încercăm o destinație nouă!”

Actorul a relatat în postarea de pe Facebook unde își petrece de obicei vacanțele iarna și cum ajuns să aleagă Bali, anul acesta.

„Azi am să vă vorbesc despre Bali așa cum l-am experimentat eu, nu cum îl vedeți pe social media! Noi de obicei, vacanța de iarnă o petrecem în Asia, la căldură, în Thailanda mai precis, de vreo 17 ani. Dacă știi să-ți planifici vacanța, două săptămâni în Thailanda sunt la același preț, poate chiar mai ieftin, față de o săptămână în Turcia la all inclusive!AdsAnul acesta am decis să stăm doar cinci zile în Thailanda și apoi să încercăm o destinație nouă! Așa că iată-ne în Indonezia. Am început cu cea mai lăudată insulă de aici, Gili Island; toată lumea ne-a spus că este superbă, party island, bla, bla… De cum am ajuns am descoperit o plajă frumoasă, dar… nu murdară, foarte murdară! Apa drăguță, poți înota cu broaște țestoase și în același timp, cu un cal al unui localnic care îl spală în mare lângă tine. Cazarea drăguță, raport calitate-preț ok.În rest, mâncare scumpă, berea 3,70 € la 330 ml. Multă mizerie peste tot, chiar peste tot. Am decis să fugim în prea-laudatul Bali! Acum e acum!”

„De ce nu spune nimeni despre mizeria de peste tot?”

Vedeta a mărturisit că a avut o percepție diferită a acestei destinații la care mulți visează, față de felul în care este promovată în mediul online.

„De patru zile caut acel Bali pe care îl laudă toată lumea!Ei bine, nu există! De ce nu spune nimeni despre mizeria de peste tot? Despre vestita boală „Bali Belly”? Despre acele cazări minunate la prețuri mici, dar care de fapt sunt localizate în spate sau undeva departe de civilizație? Că orice drum de o oră îl faci în două sau chiar trei ore! De faptul că dacă mergi pe jos pe stradă trebuie să ai grijă să nu-ți fure cineva telefonul sau să-i smulgă poșeta de pe braț soției? Fiica mea de 9 ani a fost scuipată pe stradă!”. Citește mai mult pe ziare.com.

