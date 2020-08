Un adolescent a murit la cinci secunde după ce s-a făcut această poză

Lewis Fleming, a murit joi, după ce a căzut de pe o stâncă, la cascada Powerscourt, din Wicklow, Irlanda. El a alunecat și s-a prăbușit când a încercat să escaladeze peretele muntos al cascadei de 121 de metri înălțime, alături de un prieten.

Martor la scena tragică a fost S.J., care în acel moment se afla pe o piatră de lângă cascadă, ateptând ca iubita sa să îl fotografieze. Acesta nu și-a dat seama imediat ce s-a întâmplat, crezând că s-a prăbușit o bucată de stâncă în apă.

„Mai întâi am crezut că este o stâncă mare, deoarece a lovit destul de tare apa, dar apoi m-am uitat mai bine și am văzut un corp. Nu i-am văzut fața, pentru că plutea cu pieptul în jos. Prietena mea era în apropiere după ce a făcut fotografia și a început să se panicheze, așa că am ajutat-o să coboare și să se îndepărteze de la locul faptei”, a rememorat tânărul de origine croată, care locuiește în Dublin de trei ani..

În doar câteva minute, la fața locului au ajuns ambulanțe, echipaje de poliție, pompieri și un echipaj de salvamontiști, însă nu au reușit să îl mai salveze pe băiatul de 15 ani.

„A căzut poate la cinci secunde după ce prietena mea mi-a făcut acea poză cu mine pe stâncă. S-a întâmplat la doar câțiva metri în dreapta mea, unde a fost făcută poza respectivă. Nu credeam că cineva va urca atât de sus, pentru că este destul de alunecos pe stâncile acelea. Este ceva ce nu voi uita niciodată”, a adăugat S.J.

