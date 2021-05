Un album postum al rapperului american DMX va apărea pe 28 mai

Acest al optulea album oficial este intitulat "Exodus" şi va cuprinde doar titluri inedite, a indicat, într-un comunicat, producătorul, precizând că va fi distribuit de Def Jam Recordings. Exodus este prenumele unuia dintre fiii lui DMX.

"Fratele meu X era unul dintre cele mai pure şi mai rare suflete pe care le-am întâlnit vreodată", a scris Swizz Beatz, care a produs unul dintre primele "beat-uri" ale lui DMX pentru "Ruff Ryders' Anthem", lansat în 1998. "Dar mai ales, el a oferit cu generozitate şi şi-a iubit fanii mai presus de orice", a continuat Kasseem Dean, numele adevărat al lui Swizz Beatz.

Rapperul şi actorul american DMX, pe numele real Earl Simmons, a murit în urma unui atac de cord. DMX s-a luptat cu abuzul de substanţe de ani de zile şi a petrecut mai multe perioade la reabilitare. Era văzut ca o un zeu în hip-hop şi a colaborat cu artişti, printre care JAY-Z, Ja Rule, Eve şi LL Cool J, având şi apariţii în filme.

Simmons, care are 15 copii cu mai multe femei, a fost arestat în iulie 2017. A stat în închisoare după ce nu a trecut un test toxicologic şi a plecat la St. Louis fără consilierul mandatat de curtea de justiţie.

Earl Simmons a mai fost arestat pentru posesie de droguri şi de arme. În plus, a mai fost închis în Arizona pentru diferite condamnări. Rapperul a lansat doar două albume în ultimii 15 ani, "Year of the Dog … Again" din 2006 şi "Undisputed" din 2012.

Cel mai recent concert al său a fost în Las Vegas, în decembrie 2019, după o lungă perioadă de reabilitare. A jucat în filmele "Exit Wounds", "Never Die Alone" şi "Cradle 2 the Grave". A avut o apariţie şi în "Top Five", în "Pimp", şi în filmul de acţiune "Beyond the Law".

