Un an la "răcoare" pentru câteva fire de iarbă într-o ţigară cu tutun

O simplă ţigară cu câteva fire de "iarbă" îl va costa pe un student arab mai mult de un an din viaţă. Ahmad Kadan, cetăţean israelian şi student la Chişinău, a fost prins în două rânduri cu cannabis asupra sa. A treia oară, a fost însă oprit la scara avionului spre Tel Aviv, iar simplul "consum ilicit de droguri" s-a transformat în "tentativă la scoaterea din ţară de droguri de risc".

Prima întâlnire cu legea a lui Ahmad Kadan s-a petrecut în 2018, când automobilul său a fost oprit în trafic de poliţişti. Neliniştea manifestată de tânăr le-a atras atenţia poliţiştilor, care au percheziţionat maşina, găsind în torpedou 1,25 grame de cannabis. După 8 luni, Volkswagen-ul lui Kadan a fost oprit din nou în trafic, pentru că avea plăcuţele de înmatriculare murdare. Asupra studentului s-au găsit 0,6 grame de cannabis şi un dispozitiv de mărunţire a acestuia. Peste doar o lună, pe când Kadan se pregătea să se îmbarce în avionul spre Tel Aviv, în bagajul său de mână a fost găsită o ţigară confecţionată artizanal şi o altă râşniţă pentru cannabis. Ţigara era confecţionată din tutun, dar conţinea şi 30 mg de cannabis.

Printr-o declaraţie depusă la dosar, Kadan şi-a recunoscut faptele, solicitând să fie judecat în procedură simplificată. El a afirmat că era convins că pe teritoriul României este permis consumul de droguri. Pentru fiecare faptă de consum de droguri, Kadan a fost condamnat la câte 2 luni de închisoare. Cea mai grea pedeapsă a primit-o tocmai pentru situaţia în care a avut cea mai redusă cantitate de cannabis asupra sa. A fost condamnat la un an de închisoare pentru tentativa de a ieşi din ţară cu droguri. Conform legii, i s-a aplicat condamnarea cea mai grea, plus o treime din totalul celorlalte, respectiv un an şi 2 luni de închisoare. Sentinţa nu este definitivă, Kadan mai având şansa apelului. Curtea de Apel a amânat ieri pronunţarea definitivă pentru data de 20 mai.