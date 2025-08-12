Un articol care nu este despre Iliescu

O spun din prima, ca să am timp după aceea să divaghez: românii nu au înțeles încă ce este democrația și cu ce se mănâncă. Mai mult decât atât, ei par că se depărtează tot mai mult chiar și de intenția de a afla.

Cred din ce în ce mai mult că acest sistem de guvernare și de gândire nu este pentru noi. Probabil sunt popoare care pot fi democratice și altele care nu pot, prin natura lor, iar noi suntem din a doua categorie, nu știu. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nici n-aș avea cum. Ce spun eu aici e o observație pe viu, nu o analiză filosofică, politico-socială a unei situații date. Oricum ai da-o, ajungi la aceeași concluzie.

Probabil e din cauză că nu am mai „gustat” niciodată democrația. Singura perioadă apropiată a fost cea interbelică, dar numai ca să ne facem o idee vagă, foarte vagă, deci insuficientă. Plus că aceea era „disponibilă” doar unei părți mici a populației. La scară mare, abia după Revoluția din 1989 se poate spune că ne-am trezit față în față cu „chestia” asta. Au venit unii, cum a fost Ion Rațiu, din țări străine, unde aflaseră pe pielea lor cum e să fii democratic, și au încercat să ne explice cum stă treaba, dar extrem de puțini i-au înțeles.

Cum putea un om trecut doar prin epoci de supunere față de un imperiu sau altul, unul care asculta doar de bătaie, culminând cu câteva zeci de ani de comunism, să înțeleagă vorba domnului afacerist cu păr alb și papion: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge, ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”? Era imposibil de asimilat așa ceva. De fapt, toți ne uitam la el cu gura căscată, fascinați de frumusețea ideii, dar incapabili să o înțelegem cu adevărat și să o aplicăm în viața de zi cu zi. Și exclamam în cor cu voce tare ori în gând: Du-te, bă, de-aici!

Românii nu au încă o structură mentală pentru democrație. Ei știu doar de negru sau alb, să iubești pe cine e de acord cu tine și să urăști pe cine nu este. Pentru că nu au avut niciodată timp să o înțeleagă, să o aplice. Și nu o au nici azi, la „doar” 36 de ani de la Revoluție. Noi împărțim oamenii doar în frați și dușmani – vezi refrenul din manele, care nu e întâmplător – nu mai există nicio altă categorie de oameni. Ești de acord cu mine, ești fratele meu; nu ești de acord, înseamnă că devii dușman și m-aș bucura dacă ai da colțul. Scurt pe doi.

Vin acum cu un mic reminder de la un alt articol de-al meu, în care povesteam o istorie reală cu un individ cu o mașină scumpă, care m-a depășit periculos pe o stradă și m-a certat copios prin geamul deschis, numindu-mă „sclav” pentru că, deh, nu aveam mașină bengoasă ca a lui și pentru că mergeam regulamentar, ca un fraier, blocându-i calea. Am făcut atunci o analiză a calificativului de „sclav”. Acum am găsit o altă situație, pe net, una tot reală și izbitor de asemănătoare. De data asta trimiterea e ușor diferită, dar tot pe-acolo, termenul doar e altul: un individ, administrator al unei plaje din Mamaia, a spus un mare adevăr la nervi – adică atunci când omul arată exact ce este și ce gândește – în timp ce încerca să convingă niște turiști veniți cu cearșaful pe litoral să plece de pe „domeniul” lui, pentru că le iau vederea celor care închiriaseră șezlonguri de la el. Cuvintele lui, întocmai: „Băi, săracilor. Oamenii ăștia cu șezlonguri dau bani, da, și vor să vadă marea. Dar voi, pentru că aveți cearșafuri și sunteți săraci (le stați în cale n.a.)…” Ați înțeles: de data asta termenul era „sărac”.

Ăsta nu e doar un exemplu al mentalului românesc, ci o surprindere pe viu a manifestării spiritului național însuși.

Acestea fiind spuse, e logic cumva ca românii să încerce mereu să dea vina pe unul sau pe altul, numai pe ei înșiși și pe deciziile lor nu, atunci când greșesc. Ei au avut sute de șanse să revină pe calea normală după ce Iliescu nu a mai fost la conducere (iaca, l-am pomenit), cu toate astea nu au făcut-o. La fiecare președinte ori Parlament nou ales se putea lua totul de la zero, dar ioc! Și de fiecare dată era de vină cineva, niciodată ei, cetățenii și felul lor de a gândi, de a alege. Se poate spune că am fi putut fi o democrație mai ceva decât cea mai tare democrație din lume, dacă Iliescu nu ar fi fost președinte, și totuși mă îndoiesc tare de tot că asta s-ar fi întâmplat.

Ne e greu, imposibil să recunoaștem că așa suntem și că asta e tot ce putem face. Martori ne sunt bulgarii, care nu l-au avut pe Iliescu, dar care nu sunt departe de noi, tot în același loc au ajuns. Cauza? Mister.

Ar fi fost cu adevărat miraculos ca România să fi fost condusă după 1989 de cei 14% care NU au votat cu Iliescu la alegeri, dar asta ar fi însemnat multă magie à la David Copperfield și o abandonare pe față a legilor democratice (aici trebuie să amintesc, pentru cine nu știe ori a uitat, că aproximativ 86% dintre conaționali au votat cu „Bunicuța”, la o prezență tot de aproximativ 86%).

Nu mă va putea nimeni convinge că, dacă nu era Iliescu, oamenii care NU l-au votat, care i-au dorit moartea, care l-au urât ș.a.m.d. ar fi putut face ca în țara asta să nu existe cretini ca aceia pomeniți mai sus, niște portavoci ai neamului. Pentru că trebuie să recunoaștem (odată cu recunoașterea începe mereu vindecarea) că am fost, suntem și vom fi, cu sau fără alții ca Iliescu, un popor de sclavi/săraci și de șefi, nu de compatrioți…

Nu cred că mă poate cineva convinge că după Revoluție ar fi putut exista vreo variantă de președinte, lider, grup de lideri, partid care să facă în așa fel încât România să ajungă mult mai departe pe calea civilizației decât este azi. Ba, din contră, aș putea spune un lucru aproape paradoxal: cu cât ne îndepărtăm de epoca ceaușisto-iliesciană, cu atât calitatea cetățeanului reprezentativ al acestei țări este din ce în ce mai slabă, ceea ce mă face să cred că toată această transformare este aproape predestinată, inevitabilă: cu cât trece timpul, cu atât devenim și mai mult noi înșine… Iar dacă ar fi să găsesc niște vinovați, aceștia ar fi de peste tot, din toate zonele, din toate provinciile și mediile sociale etc.

Un ultim exemplu – al treilea, după cel cu șoferul de mașină scumpă și administratorul de plajă – este renumita Mineriadă, care a fost în realitate o manifestare pură și la scară mare a oamenilor de acel tip, al bovanilor. Mineriada a fost exprimarea în faptă a gândurilor șoferului și administratorului de mai sus.

Reducând totul la absurd, dacă oamenii ca administratorul și șoferul ar fi avut azi posibilitatea fizică, ar fi procedat întocmai ca minerii față de șoferii cu mașini ieftine și „săracii” cu cearșafuri, asta în timp ce chiriașii de șezlonguri (votanții?) ar fi privit de departe, mulțumiți.

Am mai spus-o și o repet: la Mineriadă, nu doar Iliescu le-a mulțumit minerilor, ci toate milioanele de români care l-au votat cu ambele mâini pe acesta și au jubilat când i-au văzut pe „golani” bătuți de „îngerii” cu căști din subteran. Au jubilat, o repet de mai multe ori dacă e nevoie. 86% din români îi urau la propriu pe cei care protestau în Piața Universității și, dacă erau ei mineri, ar fi venit cu dragă inimă să pună umărul la bătaia generală.

Ne-am dorit democrație și o avem. Asta e democrația, domnilor și doamnelor, când oricine spune și face exact ce vrea. Singura și marea problemă pentru noi, românii, e că oamenii trebuie să se accepte unii pe alții din oficiu, așa cum sunt, să își accepte punctele de vedere diferite și să nu se apuce de urlat, de lovit și de urât; când poporul decide, când fiecare deștept sau prost își spune cuvântul la microfon cu voce tare și emfază și nimeni nu-i dorește din tot sufletul moartea. Nimic altceva nu se mai poate numi democrație, iar dacă nu ne convine, s-o lăsăm naibii și să ne apucăm de altceva.

Vreți ca lucrurile să meargă brici? Renunțați la democrație și treceți, nene, la un gen de dictatură, la alegere, că sunt o mulțime de tipuri, doar așa va fi toată lumea mulțumită, doar așa va fi unanimitate în România. Dar cu democrația „clasică” – puține șanse. Nu la noi.

Briscan Zara este scriitor și publicist

Publicitate și alte recomandări video