Un asteroid de aproape 200 de metri va trece mâine pe lângă Pământ, la o distanță „potențial periculoasă”

Asteroidul se numește KT1 și are mărimea de 186 de metri, cât un zgârie-nori, potrivit clasificării NASA. Orbita sa în jurul Soarelui va atinge cel mai apropiat punct de Pământ marți, 1 iunie, când va trece la 7.242.048 de kilometri de planeta noastră, potrivit digi24.

NASA ține sub observație asteroizii care se apropie la mai puțin de 7,5 milioane de kilometri de Terra. Orice astfel de obiect mai mare de 150 de metri, cum este KT1, este considerat „potențial periculos”, potrivit NASA.

În afară de KT1, mai sunt asteroizi care trec „pe lângă” Terra zilele acestea, chiar mai aproape, dar sunt mult mai mici:

asteroidul KN2 trece la 144.519 km de Pământ, pe 31 mai, dar are doar 6 m (mărimea unui autobuz)

asteroidul KS trece la 5.954.573 km de Pământ, pe 31 mai, și are 18 m (mărimea unei case)

asteroidul LB trece la 1.116.885 km de Pământ, pe 1 iunie, și are 21 m (mărimea unui avion)