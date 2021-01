Un astrofizician de la Harvard a publicat o carte despre o posibilă formă de viaţă extraterestră detectată în 2017

Această teză controversată a fost adoptată şi de un renumit om de ştiinţă, Avi Loeb, profesor de astrofizică la Universitatea Harvard şi autor al cărţii “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth”, care a beneficiat joi de o lansare pe plan internaţional, informează AFP.

“Dacă am dreptate, atunci este cea mai mare descoperire din istoria omenirii”, a declarat Avi Loeb, decanul facultăţii de astronomie din cadrul Universităţii Harvard, într-un text de promovare care însoţeşte ediţia franceză a acestei cărţi, apărută la editura Seuil.

În noul volum, Avi Loeb, specialist în găurile negre din Univers, revine asupra detectării lui 'Oumuamua, un obiect cosmic în formă de trabuc, care a traversat Sistemul Solar în mare viteză, în octombrie 2017.

Detectat de telescopul Pan-STARRS1 din Hawaii, 'Oumuamua - care înseamnă “mesager” în limba hawaiiană - avea o lungime de 400 de metri şi o lărgime de 40 de metri. Viteza lui era atât de mare, încât el nu putea să provină decât din proximitatea unei alte stele: a fost primul obiect detectat care venea dintr-un alt sistem stelar.

După ce a fost iniţial inclus în categoria asteroizilor, o echipă de la Agenţia Spaţială Europeană a ajuns la concluzia că era vorba mai degrabă despre o cometă ejectată dintr-un alt sistem solar.

Însă acea ipoteză nu l-a convis pe Avi Loeb, deoarece teza în cauză nu ar putea să explice, potrivit părerilor sale, acceleraţia excesivă a obiectului cosmic, forma lui insolită, nici faptul că 'Oumuamua nu a lăsat în spatele său nicio urmă (de gaze şi praf) când a trecut pe lângă Soare.

Alături de un alt cercetător de la Harvard, Avi Loeb a semnat un articol în revista Astrophysical Journal Letters, în care avansa teoria conform căreia 'Oumuamua nu putea fi altceva decât o sondă lansată de o civilizaţie extraterestră.

Articolul a fost însă aspru criticat de mai mulţi oameni de ştiinţă. În prezent, spune Avi Loeb, “dezbaterile se prelungesc în absenţa unor dovezi tangibile” şi “oricare ar fi concluzia la care am ajunge pe marginea subiectului 'Oumuamua, suntem forţaţi să constatăm că el a fost şi rămâne până în zilele noastre o anomalie în sine”.

În 272 de pagini, acest fizician americano-israelian îşi prezintă în noua carte ipotezele despre “acest prim vizitator interstelar identificat vreodată” şi “explorează răspunsurile la întrebarea dacă suntem singuri în Univers”, au declarat reprezentanţii editurii Seuil.

Avi Loeb regretă totodată “oprobriul aruncat” asupra Universităţii Harvard şi punerea sub semnul întrebării a activităţilor realizate de SETI, un institut ce grupează mai multe proiecte de cercetare în domeniul inteligenţei extraterestre, al cărui sediu se află în California. Avi Loeb pledează şi pentru lărgirea câmpului de cercetare, dincolo de căutarea formelor de viaţă microbiene pe Marte, obiectivul misiunii roverului Perseverance fabricat de NASA, care urmează să asolizeze pe “Planeta Roşie” în data de 18 februarie.AGERPRES