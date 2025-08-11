Un atlet francez a rămas fără medalia de argint la CE U20, din cauza pantofilor sport

Emmanuel Idinna a reuşit a doua cea mai bună săritură în finala probei de triplusalt de la Campionatul European de Atletism U20, însă sportivul francez în vârstă de 18 ani a fost descalificat pentru că încălţămintea sa nu era conformă cu regulamentul, scrie news.ro.

„Delegaţia bulgară a fost cea care a depus plângerea după ce a observat că pantofii lui Idinna nu erau conformi, privându-l astfel de medalie. Regulamentul s-a schimbat de mai multe ori în ultimele luni, iar Emmanuel avea încă un model vechi”, a explicat Pierre Friteyre, şeful echipei Franţei U20, pentru site-ul Federaţiei Franceze de Atletism.

„Bulgarii au fost ei înşişi victime ale acestei situaţii la Europenele U23 de la Bergen, iar de data aceasta ei au fost cei care au cerut descalificarea pentru a recupera bronzul pentru sportivul lor care terminase pe locul patru (Zinga Barbosa, n.r.)”, a continuat antrenorul.

Francezul şi-a sărbătorit în stil mare medalia de argint, fluturând drapelul Franţei alături de ceilalţi medaliaţi în ziua în care a împlinit 18 ani, graţie încercării sale de la 15,85 m, imediat după italianul Francesco Crotti şi prima sa încercare de la 15,93 m. În cele din urmă, însă, turcul Emre Çolak, cu săritura sa de 15,75 m, a fost cel care a cucerit medalia de argint.

Talpa de carbon a pantofilor sport era prea groasă şi oferea avantaj la săritură. Perechea pe care o purta fusese recent exclusă de pe lista de echipamente autorizate pentru săritori la concursu

