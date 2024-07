Un avion charter din Grecia a venit spre Iași ca și cum ar fi înconjurat pământul pe la Ecuator

Inițial, în urma unei modificări, aceștia trebuiau să plece din Zakynthos cu 12 ore mai târziu (5 iulie, ora 00:20), spre deosebire de cum apărea pe bilet (4 iulie, ora 11:55). Mai departe au urmat modificări de zbor pe tabloul aeroportului.

,,Noi suntem în Zakynthos, trebuia să plecăm spre Iași astăzi la 11:55 ziua, zborul fiind operat de HiSky. Tour-operatorii care gestionează charterul sunt doi: Karpaten și Dertour. S-a efectuat o modificare și de la 11:55, 04 iulie, ne-au dus la 00:20, pe data de 5 iulie. Deci la prima modificare trebuia să plecăm după 12 ore mai târziu față de bilet. Ulterior, ne-au spus dimineață ca e pe răspunderea noastră la ce oră ajungem la aeroport. Mesajul oficial era că vom zbura după 12 ore, dar ei nu au mai asigurat transferul la aeroport. Adică dacă noi nu luam un taxi dimineață, deși știam ca avem zbor peste 12 ore, pierdeam zborul care nu ne-a mai fost anunțat telefonic, ci doar puteam vedea modificările în aeroport. Am ajuns la aeroportul din Zakynthos în jurul orei 10:45 azi dimineață, ca să constatăm de atunci că orele au fost din nou și din nou modificate”, a declarat pasagera.

Astfel, ieșeanca spune că tour-operatoriul care gestiona charterul i-a lăsat baltă pe clienți.

,,Nici cei de la Dertour, de la care noi am cumpărat biletele de charter, nici cei de la compania de zbor, nu ne-au anunțat. Nu mail-uri, nu mesaje, nu ia nimeni legătura cu noi. Înțeleg că pot exista probleme, dar mă deranjează că nu comunică. Nu ne întreabă nimeni nimic, nu ne anunță nimeni nimic. Am încercat să iau legătura cu reprezentantul Dertour, la telefon nu răspunde, prin mesaje a spus că e pe răspunderea noastră, facem ce vrem, nu știe ce să spună pentru e depășită de situație. E mizerabilă maniera în care atâtea ore nu ți se spune nimic”, a spus aceasta.

CITIȚI ȘI: Ziua şi problemele la Aeroportul Iaşi. S-a dat startul la zboruri anulate

În situații similare au fost puși și pasagerii curselor spre București și Cluj. ,,Sunt trei zboruri în această situație, Cluj, Iași și București. Toate trei operate de HySky. Lumea începe să se agite. Clujul stă de la 04 dimineața. Sala este deja din ce în ce mai plină, oamenii tot vin, e aglomerat și cald. Sunt familii cu copii de toate vârstele”, a adăugat ieșeanca.

Exasperați din cauza lipsei de profesionalism

Roxana Ruja a menționat că din cauza neplăcerii modificării zborului inițial și anulării transportului, fiind îndemnați să se descurce singuri, pasagerii au fost nevoiți să stea cu orele în aeroport, pentru a urmări tabelele de afișaj.

,,În total au fost 5 modificări de oră, ba înainte, ba înapoi. Dacă ne-ar fi spus de exemplu, cum am primit dimineață primul mesajul oficial (cel cu 12 ore amânare), de la compania de zbor, că zborul nostru nu are loc dimineață, ci va avea loc la noapte…plăteam o taxă, stăteam la plajă, stăteam în hotel și veneam mai târziu la aeroport. Dar pentru că ei au adus toate aceste modificări una după alta, noi a trebuit să plecăm de la hotel. În momentul în care îmi spui că e pe răspunderea mea ora la care mă duc la aeroport, eu ce să înțeleg, că rămân aici pe insulă? Și așa au procedat cu toți”, a subliniat Roxana.

În plus, având în vedere că pasagerii nu au mai beneficiat de transportul până la aeroport, au fost nevoiți să plătească din nou câte 20 de euro de fiecare.

„Când i-am întrebat ce se întâmplă cu acești bani, că nu e vorba de 20 de euro, ci de un principiu, au spus «păi da nu, noi aveam autocarele închiriate pentru zborul de dimineață»”, a adăugat aceasta.

Într-un final, zborul a fost devansat cu 9 ore, față de cele 12 ore anunțate inițial.

CITEȘTE ȘI: Probleme pe Aeroportul Iași – Mai multe curse, cu întârzieri majore, și de 4 ore jumătate

Ajunsă acasă, clienta va face sesizări atât la HiSky, cât și la Dertour și Protecția Consumatorului. „În afara oricărui afișaj am plecat la ora 15 și am ajuns la Iași la ora 17. Voi face sesizare către ambele companii, și Dertour și HiSky și la Protecția Consumatorului. Și echipajul ompaniei nu au formulat nicio scuză față de pasageri, s-a zburat cu toaletele închise, nu s-a făcut serviciul. La bord, nicio apă nu puteai cumpăra, dacă nu aveai apă din aeroport ghinion și nici gunoiul nu l-au strâns. HiSky s-au dovedit mai neprofesioniști decât îmi puteam imagina”, a conchis aceasta. Până la închiderea ediției nu am reușit să luam legătura cu reprezentanții HiSky sau ai Dertour.

Publicitate și alte recomandări video