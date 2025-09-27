UPDATE Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Dancu, aproape de o unitate militară

În cursul zilei de astăzi, un avion de mici dimensiuni, la bordul căruia se aflau două persoane, s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din municipiul Iași.

UPDATE

Indicativul avionului, YR-5152 Aeroclub, confirmă că aparatul îi aparținea lui Marian Jan Chirița.

UPDATE

Surse apropiate anchetei susțin că aparatul ar fi aparținut arhitectului Marian Jan Chirița, șeful comisiei de urbanism (AUR). Potrivit acelorași surse, acesta ar fi fost cel care a solicitat decolare, înainte ca aparatul să fie nevoit să efectueze aterizarea forțată, în jurul orei 17.00.

Martorii au povestit că avionul a luat foc imediat după impact, iar flăcările s-au extins rapid, într-o zonă aflată periculos de aproape de un depozit de muniții al unității militare. Echipele de pompieri au intervenit de urgență și au reușit să stingă incendiul înainte ca situația să se transforme într-o catastrofă.

Între timp, apropiații arhitectului încearcă să dea de el, însă telefonul său este închis de mai bine de trei ore. Ultima activitate vizibilă pe aplicația de mesagerie a fost înregistrată la ora 16:32. Ancheta urmează să stabilească dacă Marian Jan Chirița se afla la manșa avionului și care au fost cauzele prăbușirii.

UPDATE

Conform prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, la acest moment doi pacienții sunt în drum spre Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, unde vor fi evaluați și tratați de echipele medicale de urgență.

Medicul a precizat că primul pacient este un bărbat în vârstă de 55 de ani, care a suferit un traumatism cranian în urma căruia și-a pierdut cunoștința. Acesta prezintă arsuri severe de gradul 3 și 4 la nivelul membrelor inferioare, precum și arsuri de gradul 2 și 3 pe abdomen și în partea inferioară a toracelui.

„Al doilea pacient este un bărbat de 51 de ani, policontuzionat, cu multiple traumatisme, inclusiv o contuzie toraco-abdominală și un hematom localizat în zona hipocondrului stâng (adică în partea superioară stângă a abdomenului)”, a declarat medicul.

ȘTIRE INIȚIALĂ

La fața locului au fost direcționate, în regim de urgență, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Cele două persoane aflate la bord au fost găsite conștiente și sunt evaluate medical de echipajele aflate la fața locului.

Intervenția este în dinamică, iar autoritățile competente vor stabili împrejurările producerii accidentului.

Ambele persoane au fost transportate la spital conștiente.

Publicitate și alte recomandări video