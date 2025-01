VIDEO – Un avion s-a ciocnit cu un elicopter la Washington. Au murit toți pasagerii? – UPDATE

UPDATE – Senatorul Roger Marshall de Kansas, de unde provenea zborul, a sugerat că toți cei de la bord au murit, el declarând într-o conferință de presă pe aeroportul Reagan că „este foarte greu când pierzi probabil peste 60 de locuitori din Kansas în același timp”.

CBS News relatează că 18 cadavre au fost scoase din râul Potomac după coliziunea dintre avionul regional de pasageri şi elicopterul militar Black Hawk.

Niciun supravieţuitor nu a fost găsit până în prezent, a relatat publicaţia.

American Airlines a confirmat că 64 de persoane se aflau la bordul avionului care ateriza pe aeroportul Reagan – 60 de pasageri și patru membri ai echipajului. Trei soldați erau la bordul elicopterului, a precizat un oficial american, potrivit Reuters.

„Dumnezeu să-i binecuvânteze”, a reacţionat Donald Trump, spunând că a fost „pe deplin informat despre teribilul accident” care a avut loc la Washington, odată cu coliziunea dintre un elicopter militar şi un avion de linie. „Mulţumesc pentru munca incredibilă depusă de serviciile de salvare. Urmăresc situaţia”, a scris preşedintele american.

Video captures moment a Canadian regional jet CRJ plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan National Airport near Washington DC

Fatalities reported MASSIVE search & rescue operation underway in the #Potomac #crash #plane #helicopter

