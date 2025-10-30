VIDEO | Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc aflat în construcție. A început o amplă anchetă a autorităților

Un accident de muncă s-a produs joi, în zona străzii Cicoarei din Iași, la un bloc aflat în construcție.

Potrivit autorităților, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost primit în cursul zilei de astăzi, semnalând că un bărbat ar fi căzut de la înălțime în timp de efectua lucrări la un bloc. La locul incidentului au intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu o autospecială de intervenție și o autoscară de salvări de la înălțime, alături de un echipaj medical tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Din primele informații, victima, un bărbat de aproximativ 45 de ani, ar fi căzut de la etajul 5 până la etajul 3 al clădirii, fiind ulterior găsită la nivelul parterului. Din nefericire, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul acestuia. Cazul a fost preluat de organele de anchetă, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia și dacă au fost respectate normele de securitate în muncă.

Blocul ar aparține fiului primaruli din Miroslava; terenul intrase în posesia firmei încă din 2019, după un schimb controversat

Terenul a intrat în posesia firmei încă din 2019, ca parte a unui schimb controversat cu Primăria: G&R Imobiliar cedase municipalității un teren de 1.281 mp lângă Cimitirul „Eternitatea”, pe care nu se putea construi nimic, și a primit în schimb terenul din Cicoarei, aflat într-o zonă cu potențial imobiliar ridicat. Schimbul a făcut obiectul unei anchete DNA, care ulterior a fost clasată.

Firma G&R Imobiliar SRL este deținută de Gheorghe Dochițanu și Robert Melinte, considerați apropiați ai PNL, și de Bogdan Niță, fiul primarului liberal din Miroslava, iar proiectul ansamblului rezidențial ar urma să fie realizat sub coordonarea acestora.

