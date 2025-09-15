Un bărbat și-a omorât iubita imediat după ce a făcut dragoste cu ea. „Inculpatul nu denotă un minim sentiment autentic de regret”

Un ieșean și-a ucis iubita imediat după ce făcuseră dragoste. Motivele crimei nu au putut fi elucidate nici de anchetă, nici de cercetarea judecătorească efectuată în timpul procesului.

Magistrații au apreciat totuși că gelozia ar putea reprezenta mobilul omorului, chiar dacă aparent ea nu era justificată în niciun fel. Bărbatul nu a făcut nici cel mai mic efort de a-și salva concubina atunci când a constatat că e pe moarte. I-a aprins o lumânare, și-a sunat un fin și a mers în vecini să anunțe evenimentul. Nu a manifestat nici cea mai vagă umbră de regret după crimă, iar sentința judecătorilor a sublliniat acest lucru.

Bărbatul era extrem de gelos

Cristinel Gherasim locuia în casa părintească din Bălțați, împreună cu Mioara S., care îi era concubină de aproximativ 20 de ani. Cei doi nu aveau copii comuni, femeia având însă o fiică dintr-o relație anterioară. Bărbatul consuma frecvent alcool, iar pe acest fond își manifesta gelozia excesivă, lovindu-și iubita. Din cauza geloziei bărbatului, Mioara S. renunțase la serviciu, rămânând acasă și având grijă de gospodărie. Mai bea și ea, dar doar atunci când o bătea Gherasim. În ultimii ani, relația celor doi devenise tot mai tensionată. Aproape că nu trecea săptămâna fără un nou scandal. Certurile dintre cei doi se consumau acasă, în public părând a constitui un cuplu liniștit. Mioara S. mai povestea câtorva apropiate, precum vecina sau sora sa, despre cele ce se întâmplau acasă. Femeia ajunsese în vreo două rânduri la spital, dar faptul nu avusese consecințe juridice.

În dimineața zilei de 19 mai a anului 2023, Gherasim a dus două vaci la pășunat, apoi s-a întors acasă, pentru a lucra cu Mioara S. în grădină. Peste zi, bărbatul a mers la barul din sat, unde și-a petrecut câteva ore. La întoarcere, s-a întâlnit cu un cunoscut abia întors din străinătate, împreună cu prietena sa, de naționalitate chineză. Aflând că fata nu văzuse niciodată iepuri, i-a invitat la el, pentru a-i vedea pe ai săi. Mioara S. s-a bucurat de musafiri, cei patru rămânând împreună până seara. După plecarea musafirilor, cei doi au rămas singuri. În jurul orei 22.00, o vecină a auzit câinii lătrând și, ieșind în curte, i s-a părut că aude un țipăt. S-a uitat peste gard, dar în casa lui Gherasim era întuneric. La 2.45, s-a trezit cu Gherasim bătându-i la geam și anunțând-o că Mioara S. a decedat.

Vecina a sunat la 112, solicitând prezența unei ambulanțe și a poliției, iar apoi a mers cu Gherasim. În casă, a văzut-o pe Mioara S. pe pat, cu fața în sus, vânătă, plină de sânge pe față, dezbrăcată de la brâu în jos. Gherasim a povestit vecinilor că făcuse sex cu Mioara, după care se culcase. Se trezise la un moment dat, auzind-o pe femeie bolborosind ceva. O întorsese cu fața spre el, o apucase cu ambele mâini de cap și o zgâlțâise, pentru a o face să-și revină. Îi dăduse și câteva palme, fără a reuși să o trezească. Atunci constatase că a murit.

Primele cercetări ale polițiștilor indicau un cu totul alt scenariu. Pe fața cadavrului au fost observate semne vizibile de violență, iar pe gambe și pe pat, urme de materii fecale. Urme similare au fost găsite și pe pantalonii bărbatului. Defecarea involuntară indică adesea un deces brusc și violent. Anchetatorii au tras concluzia că, cel mai probabil, după consumarea actului sexual, între cei doi parteneri izbucnise un conflict spontan, iar Gherasim își bătuse iubita cu sălbăticie, ucigând-o. necropsia a confirmat faptul că decesul fusese cauzat de un hematom subdural, provocat de lovituri cu pumnii și, eventual, cu corpuri contondente. Nu a fost găsit însă la fața locului niciun obiect care să fi fost folosit la crimă. Femeia prezenta o alcoolemie de 3,03‰.

Reacția bărbatului nu a fost una firească

La două săptămâni de la decesul Mioarei S., Gherasim a fost trimis în judecată pentru omor asupra unui membru de familie, faptă pedepsită de Codul Penal cu până la 25 de ani de închisoare. Pe parcursul procesului, el a prezentat mai multe „explicații” pentru moartea femeii, respinse pe rând de judecători. Cele două-trei palme date peste față nu ar fi umplut-o de sânge și nici nu i-ar fi provocat un hematom intracranian.

Gherasim a mai opinat și că femeia se dăduse jos din pat peste noapte și, pe întuneric, se lovise de mai multe ori de mobilă. Judecătorii au notat conștiincioși și această „ipoteză”, cu toată absurditatea ei. Bărbatul a mai spus că, atunci când o zgâlțâise, Mioara S. îi spusese un nume, acreditând astfel ipoteza că cineva intrase peste noapte în casă și o lovise, pe când el dormea. Nu exista însă niciun semn de intrare prin efracție și nici nu fuseseră găsite urme de sânge altundeva prin locuință. De altfel, la începutul anchetei, chiar Gherasim exclusese prezența vreunei alte persoane în casă. Oricum, era neverosimil ca femeia să fie bătută de altcineva fără ca Gherasim, care dormea alături, să audă ceva.

Apărarea a încercat să acrediteze și ideea unei legături între afecțiunile medicale de care suferea victima și decesul acesteia. Opinia medicilor legiști era însă clară: moartea fusese cauzată de lovituri, nu de vreo boală, oricât de gravă. „Este de evidenţă incontestabilă că decesul victimei s-a produs ca urmare a loviturilor care i-au fost aplicate, singura persoană care putea să îi aplice aceste lovituri, în noaptea de 19 spre 20 mai 2023, fiind inculpatul”, au conchis magistrații Tribunalului.

Ei au subliniat comportamentul lui Gherasim după moartea femeii. Bărbatul nu avusese reacția firească a unei persoane aflate în stare de șoc. Nu apelase de îndată serviciile de urgență. Dimpotrivă, la ora 2.41, își sunase un fin, căruia îi comunicase decesul. Aprinsese o lumânare, convins că femeia este moartă. Până să-i anunțe și pe vecini, încercase probabil să elaboreze un scenariu cu privire la împrejurările decesului.

„Nicio acțiune a inculpatului nu susține că ar fi încercat să salveze victima, ci mai degrabă că avea certitudinea că aceasta nu mai putea fi salvată, interesul său orientându-se strict în sensul evitării răspunderii penale prin crearea unor versiuni narative care să îl excludă ca autor al faptei”, au arătat magistrații.

„Poziția sa este caracterizată de o atitudine defensivă”

Maniera în care fusese condusă apărarea inculpatului a avut și ea darul de a-i exaspera pe judecători. Gherasim a insistat că iubita sa ar fi fost o consumatoare împătimită de alcool. Faptul nu era confirmat de martori și chiar dacă ar fi fost, el nu avea nicio relevanță juridică. Inculpatul a încercaat să atribuie victimei și o lipsă de interes față de treburile gospodărești, aspect și el irelevant. Reprezenta o calomniere inutilă a victimei, discreditarea sa neputând atenua gravitatea faptei.

„Inculpatul nu denotă un minim sentiment autentic de regret pentru fapta comisă. Poziția sa este caracterizată de o atitudine defensivă, autojustificatoare, în care accentul cade nu pe asumare și căință, ci pe transferul culpei asupra victimei. Lipsa empatiei față de suferința provocată nu doar victimei, ci și familiei acesteia, este evidentă”, au spus judecătorii.

Aceștia au constatat că cel care consuma alcool în exces era chiar Gherasim. În cursul procesului, sora acestuia a spus că bărbatul fusese căsătorit, soția sa înșelându-l. Acest element putea explica gelozia maladivă manifestată de Gherasim, fără însă a o justifica. Bărbatul a fost declarat vinovat, iar judecătorii l-au condamnat la 18 ani de închisoare. De asemenea, el va trebui să plătească fiicei victimei daune materiale în valoare de 3.600 de euro, reprezentând cheltuielile de înmormântare, pomeniri și construirea unui monument funerar. Fiicei și unui frate al victimei ar urma să li se achite în total 35.000 de euro ca daune morale. Alți doi frați au menționat expres că nu se constituie părți civile. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.

Publicitate și alte recomandări video