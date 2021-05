Un blocaj uriaş se vede la orizont la intrarea în Iaşi, prin Copou

Miile de apartamente care se vor construi în zona Viticultori plus dezvoltarea imobiliară din Rediu-Breazu vor aduce mii de maşini în plus pe o arteră cu o bandă pe sens, aleea Sadoveanu. Primăria nu are soluţii pentru infrastructura rutieră. Acum ar fi momentul, şi nu atunci când proiectele imobiliare vor fi gata. O propunere venită din partea municipalităţii ar fi un pasaj subteran la rondul de la Agronomie, numai că nu ar rezolva ambuteiajul de pe aleea Sadoveanu. Ce soluţii se pot lua în calcul?