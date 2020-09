Un body bebe din bumbac este piesa de rezistenta din garderoba prichindeilor! Afla de ce!

Una dintre cele mai importante preocupari ale mamicilor se refera la vestimentatia bebelusilor. Este foarte cunoscut faptul ca prichindeii nu pot purta orice tip de haine. Ei au nevoie de articole vestimentare de calitate superioara, care sa le ofere confort si libertate de miscare.

De aceea, body-ul bebe din bumbac este la mare cautare! Aceasta piesa vestimentara ofera numeroase avantaje atat pentru bebelus, cat si pentru mamici, iar in randurile urmatoare le vom prezenta pe cele mai importante:

Este practic

Un body bebe poate fi considerat cel mai practic articol vestimentar, deoarece permite imbracarea si schimbarea rapida a prichindeilor. Are un design simplu, iar prezenta capselor este de mare ajutor atunci cand trebuie schimbat scutecul sau cand body-ul s-a murdarit.

In plus, bebelusii se simt protejati atunci cand poarta body-uri, deoarece acestea le acopera in intregime burtica si spatele, iar daca sunt confectionate din bumbac, mentin temperatura optima a corpului. Orice bebelus se simte excelent pentru ca nu transpira excesiv si se bucura de confort termic. Totodata, bumbacul nu provoaca alergii, iritatii sau alte probleme la nivelul pielii.

Este versatil

Un body bebe poate fi asortat usor cu orice articol vestimentar. El poate fi purtat alaturi de salopete, pijamale, pieptarase, costumase sau pantalonasi cu botosei, atat ca tinuta de interior, cat si de exterior. Daca vei adauga in garderoba micutului tau body-uri, il vei putea imbraca cu ele la plimbari, la joaca, dar si la somn.

Mai mult decat atat, trebuie sa stii ca exista modele de body-uri pentru orice anotimp. Pentru zilele calduroase, poti achizitiona body-uri cu maneca scurta sau tip maiou, iar in zilele friguroase, poti opta pentru body-uri cu maneca lunga.

Este usor de intretinut

Pe langa confortul pe care il ofera prichindelului, un body bebe din bumbac este cea mai buna optiune si pentru mamici, deoarece poate fi intretinut usor. Bumbacul natural este un material calitativ si poate fi curatat simplu, prin folosirea unor detergenti hipoalergenici. Aceste produse de curatat sunt create special pentru pielea fina a bebelusilor si elimina orice urma de murdarie.

Body-urile din bumbac se mentin intr-o stare impecabila luni la rand, chiar daca le vei spala frecvent. In plus, in cazul in care vei alege un magazin online cu renume, precum liloo.ro, vei putea achizitiona doar articole vestimentare colorate cu vopsele ecologice, pe baza de apa, rezistente la multiple spalari.

Are un pret avantajos

Scump nu inseamna neaparat mai bun, iar asta o dovedesc si body-urile din bumbac. Pot fi achizitionate la preturi extrem de avantajoase si le ofera micutilor confortul de care au nevoie. Tot ce trebuie sa faci este sa alegi un magazin online de incredere, asa cum este liloo. Pe acest site, vei descoperi modele deosebite de body bebe la preturi pentru orice buzunar.

Body-urile au imprimeuri dragalase, realizate prin serigrafie de inalta rezolutie, sunt rezistente si sunt prevazute cu capse plastifiate, care nu contin metale grele ce ar putea provoca alergii.

Prin urmare, nu trebuie sa cheltuiesti o avere pe hainutele micutului tau, ci poti achizitiona articole de calitate superioara la preturi rezonabile. Descopera acum oferta liloo.ro si comanda body-uri perfecte pentru sezonul rece!