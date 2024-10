Un „bunic” de 87 de ani al mașinilor FIAT a fost înmatriculat luna trecută la Iași

Procentajul de autoturisme second înmatriculate la Iași îl depășește pe cel înregistrat la nivelul țării. Astfel, dacă la Iași din 1.161 de autoturisme înmatriculate în septembrie 974 erau la mâna a doua și 187 erau noi (84% second – 16% noi), în România, din totalul de 37.615 autoturisme înmatriculate, 76% erau second și 24% noi.

Dintre cele second, trei au fost fabricate înainte de 1940 și au ajuns la Iași, Brașov și București. Cel mai vechi dintre acestea este autoturismul Fiat 508C Balilla. Despre acest model de Fiat, site-ul leton de specialitate notează că producătorul „a încercat inițial să-l poreclească Nuova Balilla 1100 (pe panourile publicitare ale vremii), dar șoferii l-au numit întotdeauna doar «1100»” și că „a fost produs în 57.000 de unități în versiunile Cabriolet, Saloon și Sunroof Sedan”.

Legendă: Fiat 1100 (1937), versiune sedan

„Bunicul” mașinilor înmatriculate în septembrie la Brașov, a fost un Mercedes-Benz 230 B Cabrio (W143) fabricat în iulie 1937, iar în București a ajuns un Bugatti VP 57 Ventoux AD Cupeu fabricat în 1939.

Legendă: Fotografie generică reprezentând modelul Mercedes-Benz 230 B Cabrio (W143)

Legendă: Fotografie generică reprezentând modelul Bugatti VP 57 Ventoux

Revenind la autoturismele înmatriculate la Iași, din cele 974 de mașini second intrate oficial în circulație în județ în luna septembrie, mărcile preferate au fost Volkswagen (190 înmatriculări), BMW (108), Audi (78), Renault (63) și Mercedes-Benz (58). Iar după tipul de combustibil, autoturismele la mâna a doua pe motorină au fost, de departe, favoritele pieței ieșene – nu mai puțin de 65% dintre mașinile vechi aduse în septembrie la Iași și înmatriculate folosesc acest tip de combustibil, adică 637 din totalul de 979, spre deosebire de cele pe benzină, care reprezintă 22% din total sau autoturismele rulate de tip hibrid 1, care au avut o pondere de 10% din total.

În medie, autoturismele înmatriculate la Iași au avut o vechime de 12,5 ani, cu trei ani mai mult decât media de vârstă a mașinilor înmatriculate în toată țara în luna septembrie. Atenție, însă, atunci când cumpărați o mașină second-hand. Potrivit unui studiu realizat de CarVertical (…..), România este una dintre cele mai puțin transparente piețe a mașinilor la mâna a doua:

„Țările cu cele mai puțin transparente piețe din studiu au fost Ucraina, Letonia, Lituania, România și Estonia. Aceste piețe au ocupat și anul trecut partea de jos a clasamentului. O proporție mare de mașini care au kilometrajul falsificat și daune, un parc de vehicule învechit și o rată ridicată de importuri contribuie la faptul că aceste piețe sunt considerate extrem de netransparente și riscante”, se arată în studiul realizat de liderul în domeniul datelor auto în perioada octombrie 2023 și septembrie 2024.

Indicele de Transparență a Pieței a fost derivat folosind șase indicatori, între care „procentajul de odometre care au citiri falsificate, kilometraj mediu falsificat (în kilometri), procentul de mașini avariate, valoarea relativă a prejudiciului, procentul de mașini rulate care au fost importate și vârsta medie a mașinilor verificate”.

În România, vârsta medie a mașinilor verificate de CarVertical este de 9,8 ani, iar procentajul autoturismelor cu kilometrajul modificat este de aproape 7%. Dacă vi se pare un procent onorabil, sau acceptabil, comparația cu restul țărilor din studiu arată că nu e așa: din 25 de țări analizate, România e pe locul 21 (Letonia, cu 11,11% mașini cu kilometrajul modificat este pe ultimul loc). Valoarea medie a kilometrajului dat înapoi este acolo de 102.618 km, în timp ce în România, kilometrajul e dat înapoi, în medie cu 87.416 km.

Legendă: Comparație realizată de CarVertical între România, Regatul Unit și Ucraina în ce privește criteriile componente ale Indicelui Transparenței de Piață

La noi, procentul de mașini rulate importate (din totalul importurilor) este de aproape 60%, iar în ce privește mașinile avariate, ne situăm în clasamentul global pe locul 23 din 25, cu o pondere de 57.84% din total.

