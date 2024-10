Un canadian născut la Iași a ales să joace pentru naționala de fotbal a României

Fundașul dreapta al celor de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț, Mark Țuțu, a fost convocat în premieră la loturile naționale, iar FRF TV a publicat un interviu cu tânărul jucător pentru a-i prezenta povestea.

Născut în România, Mark Țuțu a crescut în Canada, unde s-a mutat de la vârsta de 2 ani alături de părinții săi.

La 18 ani, Țuțu a ajuns în Portugalia, unde a fost antrenat chiar de Geraldo Alves, fostul jucător al celor de la Astra, Petrolul și FCSB.

Iată câteva dintre declarațiile lui Țuțu:

Cum a fost pentru tine să crești în Canada?

Canada este o țară minunată. Am crescut mai toată viața mea aici, până la vârsta de 18 ani. Am avut de toate aici și sunt bucuros că am putut să locuiesc aici.

Deși ai stat foarte puțin în țară, vorbești foarte bine limba română.

Da, de mic am vorbit doar în română cu părinții mei. Am și foarte mulți prieteni români în Canada și este o limbă pe care o folosesc în fiecare zi.

Cum ai descoperit fotbalul în Canada?

Este o pasiune a mea de când eram mic, tata mi-a transmis pasiunea pentru fotbal și de când eram mic sunt cu mingea la picior, fotbal în fiecare zi, la televizor, la școală..

Cum ai ajuns la primul tău club profesionist?

La 10 ani m-am dus la academia Impact Montreal, care acum se numește CF Montreal. Am jucat acolo 3 ani, până a trebuit să merg la liceu. Atunci am decis să aleg școala și am ales un liceu unde puteam juca și fotbal.

Ești jumătate canadian. Care sunt valorile pe care le-ai învățat în societatea canadiană?

Sunt foarte multe valori bune. E vorba de respect, sunt foarte multe principii bune.

Și în fotbal?

Să rămân modest și să muncesc mult, așa cum o fac în fiecare zi.

Crezi că dacă ai fi crescut în Europa, ai fi avut un alt traseu?

Da, m-am gândit la asta. Sistemul de copii și juniori este diferit și bineînțeles că este un avantaj să începi în Europa. Totuși a fost OK și așa.

Cum a fost trecerea în Europa, din punct de vedere fotbalistic și cultural?

Eu oricum sunt român. Am venit în România în fiecare vară. Când am ajuns prima dată în Portugalia a fost greu, singur, fără familie, dar la nivel cultural, portughezii m-au primit foarte bine și au fost probleme foarte mari.

Cum a fost interacțiunea cu Geraldo Alves, antrenorul tău din Portugalia?

Da, a fost antrenorul meu la juniori. Ne-am înțeles pentru că amândoi vorbeam română. M-a ajutat foarte mult și mi-a dat multe sfaturi, pe teren, în afara terenului și îi mulțumesc din suflet lui Geraldo, este încă alături de mine și îl salut.

Te-a influențat Geraldo să vii în România?

Da, mi-a povestit multe lucruri frumoase despre fotbalul românesc, dar a fost vorba de unde voiam eu să joc, să ajung la națională și de aceea am ales drumul acesta.

Ai fi putut să rămâi în Portugalia în loc să vii în România?

Da, aș fi putut să rămân în Portugalia dar am ales drumul spre România, este țara mea și am vrut să locuiesc aici și să joc la națională.

Care sunt amintirile tale legate de România?

Prima oară îmi vine în minte orașul meu natal, Iași. Este un oraș frumos și de fiecare dată am venit în Iași.

