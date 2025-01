Un căpitan acuză: Bordeianu i-a făcut praf pe arbitrii meciului Poli – Hermanstadt

Aceștia au acordat greșit oaspeților autul din care a ieșit golul. „A fost aut clar pentru noi! Acolo s-a rupt jocul, pentru că până atunci noi am dominat, noi am avut ocaziile mai clare. Nu vreau să mă gândesc la alte lucruri, sper să fi fost doar o greșeală. I-am spus des, pe parcursul meciului, de acest lucru, am avut o discuție cu el și la final. Nici nu vreau să spun ce mi-a spus” a spus fotbalistul.

Manifestul căpitanului: „Echipa asta poate fi salvată!”

Acesta a adăugat: „E un arbitru tânăr, sper să nu mai facă astfel de greșeli decisive. După acel gol, am devenit nervos, nu mi-a mai ieșit nimic. Nu am avut reacție. Am luat și galben, de acom voi sta la fiecare galben. Nu am voie să vorbesc, deși sunt căpitan, nu am voie să mai am o intrare, va trebui să fiu ca la dans! Suntem cu moralul la pământ după nouă meciuri fără victorie, dar echipa asta poate fi salvată. În viață poți obține ce îți dorești. Nu trebuie să mai căutăm alibiuri, arbitrul, terenul, cine mai știe ce. Salvarea nu depinde însă numai de mine, ci de toți jucătorii, de tot clubul”.

