Oameni disperaţi, răspunsuri ce se bat cap în cap

O situaţie cel puţin bizară, dar şi umilitoare, pentru care nu se întrevede încă o rezolvare. Numeroşi bolnavi ieşeni cu maladii cronice reclamă faptul că sunt purtaţi efectiv pe drumuri între instituţii, pentru a fi vaccinaţi anti-Covid. Sunt atât cei care îndeplinesc condiţiile de vârstă - cei peste 65 de ani, dar care nu ştiu să se programeze singuri online şi nici nu au pe nimeni care s-o facă, dar sunt şi cei mai tineri dar cu boli asociate, mulţi care nu-şi găsesc locul în listele de programare online. Soluţia ar fi să meargă la medicul de familie, ca acesta să-i programeze. Medicii nu pot face însă faţă în aceste zile: pe lângă consultaţiile regulate care le iau tot timpul, ar trebui să lucreze şi noaptea. DSP se spală pe mâini în faţa acestei situaţii: „Noi doar asigurăm vaccin la centre”. Pentru cei care aleargă de la Ana la Caiafa, de câteva zile, nimeni nu are un răspuns.

Pe lângă ieşenii de peste 65 de ani, sau tineri dar cu boli asociate, există şi cazuri excepţionale aflate în situaţii neclare, care arată de fapt barierele COVID 19 separă nu numai ţări, ci şi destine. Un cuplu, el 87 de ani, fost regizor la Filarmonica din Berlin, şi ea 77 de ani, ambii cu domiciliu în Germania, dar cu ramificaţii în România, au rămas practic blocaţi aici, în Iaşi, pentru că nu se pot vaccina. Precizăm, înainte de toate, că cei doi au vrut să-şi păstreze anonimatul, dar au dorit prin exemplul lor o cutumă, cel puţin, a campaniei de vaccinare în România, dacă nu şi la nivel european. Pe lângă domiciliul stabil din Germania, cei doi mai au o casă în spatele Tribunalului Iaşi, în zona Centrului Civic, acolo unde vin şi stau măcar două anotimpuri într-un an, după care se întorc la Berlin.

“Ei vin şi stau aici, să spunem, toamna şi vara, sau primăvara şi iarna, iar în rest în Germania. De data aceasta, au venit în Iaşi din septembrie. De atunci, nu pot pleca. Acum, dacă ar vrea să se întoarcă acasă, în Germania, nu au cum fără vaccin, şi care nu e de făcut nicăieri”, a spus, pentru „Ziarul de Iaşi”, Victor Ianu, rudă cu cei doi. Definiţia de societate multiculturală pe vreme de COVID 19 pare să nu funcţioneze şi nici să nu poată fi luată în calcul. Şi asta pentru că niciun cetăţean de altă naţionalitate, chiar dacă deţine o locuinţă într-o altă ţară europeană decât cea de domiciliu, pentru care plăteşte impozite statului respectiv, nu se poate vaccina în ţara unde are o casă. Acest lucru este valabil cel puţin la noi.

„Mai exact, el este cetăţean german, nu are carte de indentitate românescă, ci doar un paşaport. Ea are dublă cetăţenie, dar nu mai deţine de mult buletin de Iaşi, chiar dacă au o casă aici. Amândoi sunt la o anumită vârstă. Ruda mea, ea, dacă îşi face buletin de Iaşi, s-ar putea vaccina conform vârstei. Curios este faptul că, deşi are diabet în fază cronică, nu a putut să se vaccineze aici. Deocamdată. În cazul lui, paradoxul face că, deşi este cetăţean al unei ţări din UE, nu se poate vaccina decât în ţara natală”, a adăugat Victor Ianu.

Cuplul din Germania are medic de familie în Iaşi, acolo unde este a doua lor locuinţă. Dacă, în privinţa bărbatului, cazul pare a fi clasat din punct de vedere legislativ al unui stat din UE, aparent, în cazul femeii , diabetul ar fi trebuit să dezlege uşile birocraţiei de la noi pentru vaccinare. Dar nu s-a putut. “Am sunat astăzi la DSP, pe call center, unde ni s-a spus să ne adresăm la Direcţia de Asistenţă Socială. Eu am explicat că nu e vorba de oamenii străzii, dar ei mi-au spus că se încadrează pentru cei de la DAS. Anterior, am discutat şi la DSP. De acolo, cel puţin în cazul naşei mele, am fost trimis la mediciul de familie, pentru că suferă de diabet. De la medicul de familie, am fost trimis înapoi la DSP, şi tot aşa. În acest moment, nu mai răspunde nimeni la telefon”, a mai spus Victor Iancu.

Singura soluţie a soţiei regizorului este să îşi facă, după 20 de ani, cartea de indentitate de România, după care, cu diabet sau fără, se poate vaccina aici. În cazul regizorului însă treburile par a fi mult mai încâlcite. Problema celor doi pare încă şi mai complicată, întrucât, la întoarcerea în Germania, via Austria, li se va cere certificatul de „vaccinat”. “Dată fiind vârsta, ce e de făcut? Rămân aici până la final?”, întreabă Victor Iancu. Reprezentaţii Direcţiei de Sănătate Publică au explicaţii. Din legi, ca din carte. “Conform metodologiei stabilite pentru programul de vaccinare anti-covid, înregistrarea persoanelor care urmează a fi vaccinate în cele 19 fluxuri organizate la nivelul judeţului Iaşi, dar la fel şi la nivel naţional, se poate realiza numai prin platforma STS. Această platformă poate fi accesată de angajatori şi de persoanele cu vârsta de peste 65 de ani sau de către medicii de familie, şi nu în ultimul rând direct prin call center. DSP nu a avut posibilitatea de a programa persoane pentru vaccinare. În faza programărilor, DSP asigură dozele de vaccin necesare şi atât. Asta rezultă clar din punctul de vedere al rolurilor/sarcinilor stabilite clar, prin lege”, a subliniat Lucian Indrei, inspector-şef al DSP Iaşi.