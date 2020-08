Un cercetător de la UAIC a determinat relaţia dintre exerciţiile fizice şi prevenirea formelor grave de COVID-19

Conferenţiarul universitar Bogdan-Alexandru Hagiu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a elaborat o lucrare ştiinţifică în care prezintă o ipoteză medicală conform căreia exerciţiile fizice, practicate cu moderaţie, pot preveni formele grave ale infecţiei cu noul coronavirus. Cadrul didactic de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport de la UAIC a publicat lucrarea ştiinţifică intitulată „The Relationship between Exercise and Medication in Preventing Severe forms of COVID-19 Infection”, pe care a semnat-o doar el, fiind publicată în Journal of Pharmaceutical Research International, una dintre cele mai prestigioase publicaţii din acest domeniu.