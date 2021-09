Un chirurg trezit de câini a dat «nas în bot» cu ursul. „Ce să-i mai zic? Cîțu-Cîțu”?

„Angajez vânător cu autorizație «la urs». Ofer casă-masă până la recoltarea lui!”, se intitulează postarea medicului brașovean, care relatează că incidentul s-a petrecut în noapte de sâmbătă spre duminică, 18 septembrie, la ora 4 dimineața.

„Trezit de lătrăturile furioase care nu se mai terminau ale câinelui vecinului, am avut idioata inspirație de a ieși în curte pe ușa secundară. N-am făcut nici trei pași de la scări și am dat «nas în bot» cu un urs care cotrobăia agitat prin gunoiul «eviscerat» din tomberonul pe care îl dărâmase. Erau maximum 7-8 metri între noi. Deși am înlemnit și amuțit brusc (pe de o parte surprins, pe de alta conform „indicațiilor” cunoscătorilor), ursul a lăsat gunoiul și s-a repezit înspre mine. Ce să-i mai zic? Cîțu-Cîțu? Am avut noroc și cu prezența de spirit care m-a făcut să țâșnesc instantaneu înapoi în casă și cu faptul că lăsasem ușa de la intrare întredeschisă”, a povestit Dan Grigorescu.

„Să vă mai spun că, deși aflat în spatele unei uși metalice bine asigurate, ascultând ursul amușinând și mormăind de partea cealaltă a ei, îmi bătea inima cu 140 pe minut? Mie, care la trezire îl am sub 50?”, a mai scris chirurgul.

Doctorul a afirmat că, deși a fost tentat, nu a telefonat la 112. „Din două motive. Cel mai important a fost acela că nu am vrut să îmi stresez copilul în toiul nopții și să îi creez pe viață vreo fobie. Celălalt este că, în această privință, credibilitatea ISU în fața mea este nu zero, ci la minus infinit. Eu, cel puțin, m-am săturat de RO- ALERTELE FĂRĂ EFECT date din birou de vreun militar legat și ăla de mâini și de picioare”, a precizat Dan Grigorescu.

După ce ursul a plecat, de dimineață, doctorul a făcut recensământul stricăciunilor: „Toți prunii și perii aveau trunchiurile marcate de gheare, căci ursul i-a scuturat până la ultimul fruct (mâncându-le pe toate), am găsit un culcuș lângă zmeuri, «devalizați» de zmeura pe care ne pregătisem să o culegem azi, urme de gheare pe o folie de protecție aflată pe teren, depozitele de compost «controlate» temeinic”.

Aflați amănunte de pe libertatea.ro.