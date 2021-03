Un condamnat pentru trafic de mercur şi droguri cere rejudecarea procesului pentru că nu s-a putut apăra

În anul 2005, Adrian Adam fusese trimis în judecată pentru trafic de substanţe toxice, după ce fusese prins de poliţişti având asupra sa 310 grame de mercur. A fost condamnat în mai 2006 la 3 ani de închisoare, dar nu a putut fi încarcerat, întrucât plecase din ţară. Doi ani mai târziu, a fost judecat şi condamnat în lipsă la alţi 10 ani de închisoare pentru trafic de droguri şi punere în circulaţie de monedă străină falsă, sentinţa rămânând definitivă. În 2009 a fost emis pe numele său un mandat european de arestare. Acesta nu a putut fi pus în executare decât în februarie anul trecut, când Adam a fost depistat în Portugalia. El a fost predat autorităţilor române pe 3 august, fiind încarcerat. După doar 10 zile, el a cerut Tribunalului ieşean rejudecarea procesului din 2008, întrucât ar fi fost judecat în lipsă, neputându-se astfel apăra.

Conform legii, un cetăţean este considerat ca judecat în lipsă, dacă nu a fost citat în proces şi nu a putut lua la cunoştinţă de desfăşurarea lui sau dacă a ştiut de proces, dar nu s-a putut prezenta din motive justificate. Or, judecătorii au constatat că Adam fusese citat la singurul domiciliu cunoscut, cel din Iaşi şi i s-a numit un apărător din oficiu, care l-a apărat în timpul procesului. "Opţiunea petentului-condamnat de a nu participa la judecarea cauzei sale şi a pleca din ţară, în condiţiile în care în acelaşi an se aflase şi sub imperiul unei măsuri preventive neprivative de libertate, sustrăgându-se procedurilor judiciare, nu poate întemeia în mod obiectiv o cerere de rejudecare a procesului penal", şi-au motivat magistraţii Tribunalului decizia de a-i respinge cererea de redeschidere a dosarului. Sentinţa a fost atacată de Adam în faţa Curţii de Apel. Magistraţii acesteia au amânat ieri pronunţarea sentinţei definitive până pe 15 martie.