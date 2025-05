Un copac al ApaVital, rupt de furtună, a distrus mașina parcată pe interzis a unei șoferițe. Cine e vinovatul? Sentință surpriză a instanței

Mihaela B. a chemat în judecată ApaVital, cerând obligarea companiei la plata sumei de 15.040 de lei, reprezentând contravaloarea reparațiilor mașinii sale. În dimineața zilei de 28 martie 2023, își găsise mașina parcată pe strada Mihai Costăchescu din Copou cu luneta, haionul, plafonul și tripla dreapta sparte, ca și ornamentele cupolei și aripa dreapta spate distruse de o creangă ruptă dintr-un copac din curtea ApaVital. Cererea de despăgubire depusă la sediul companiei fusese respinsă, nemotivat.

ApaVital a invocat „caz de forță majoră”

Femeia și-a bazat solicitarea pe prevederile Codului Civil, care impune obligația oricui de a repara, independent de orice culpă, „prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa”. Arborele ce cauzase avarierea autoturismului se afla pe terenul aflat în proprietatea ApaVital, deci „sub paza” sa. Compania avea datoria de a lua toate măsurile necesare pentru ca teiul cu pricina să nu devină periculos pentru oameni sau lucruri.

De cealaltă parte, reprezentanții ApaVital au afirmat că lucrurile nu stăteau chiar cum considera Mihaela B. În seara precedentă, Iașul se aflase sub cod galben de vânt puternic, intensitatea acestuia putând depăși izolat 70-75 km/h. De altfel, în aceeași dimineață, peste stația de călători Triumf căzuse un copac din parcul Copou, distrugând-o și rupând în cădere cablurile rețelei electrice a tramvaielor. Era deci vorba de un caz de forță majoră, definit de Codul Civil ca „orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”, care exonera compania de orice responsabilitate. „Intensificările vântului până la viteze de peste 70…75 km/h produse efectiv în Municipiul Iași în data de 28.03.2023 reprezintă un fenomen meteorologic natural total extraordinar, străin de activitatea și voința omului”, au arătat reprezentanții ApaVital. Compania își îndeplinise obligația de întreținere a copacilor din curtea sa. Suprafața de aproximativ un hectar are statut de parc dendrologic, arie protejată. Cu un an înaintea incidentului, reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului inspectaseră parcul și menționaseră în concluziile lor că nu sunt necesare lucrări suplimentare de întreținere. Teiul care se rupsese era într-o stare fitosanitară corespunzătoare. Vântul fusese însă prea puternic.

Furnizorul de apă a găsit-o vinovată pe șoferiță

În aprecierea reprezentanților ApaVital, vina aparținea de fapt chiar șoferiței. Pe toată strada Mihai Costăchescu erau montate, pe ambele sensuri, indicatoare cu semnificația „Oprire interzisă”. Mihaela B. își parcase însă mașina tocmai acolo, deci era răspunzătoare de eventualele consecințe. În plus, femeia prezentase doar un deviz estimativ, nefiind sigur că ea chiar efectuase cheltuielile a căror decontare o pretindea. Unele avarii nici nu puteau fi rezultat al căderii crengii. Femeia nu demonstrase nici măcar că era proprietara autoturismului.

Tocmai argumentele aduse în apărare de ApaVital au fost apreciate de judecători ca susținând de fapt poziția Mihaelei B. Nu încăpea îndoială că teiul aparținea ApaVital și că societatea era responsabilă de eventualele pagube produse de acesta. Dacă ApaVital nu era de acord cu evaluarea pagubelor la 15.040 de lei, ar fi trebuit să demonstreze că prejudiciul avea altă valoare, cerând eventual efectuarea unei expertize. Or, o asemenea cerere nu fusese făcută. Forța majoră nu putea fi invocată. Vântoasa din noaptea de 27/28 martie nu fusese un fenomen imprevizibil, fapt demonstrat de simpla emitere a avertizării de cod galben. „Nu poate fi socotit ca imprevizil ca primăvara să existe intensificări ale vântului şi, cu atât mai mult nu poate fi socotit ca un eveniment imprevizibil, cu cât, cel mai adesea, cum este cazul şi în speţa de faţă, există și avertizări meteorologice în acest sens iar aceste fenomene se manifestă de câteva ori pe an, fiind rezonabil să se prevadă că acestea pot provoaca anumite daune. Astfel, potenţialele pagube pot fi prevenite prin toaletarea la timp a copacilor”, au arătat judecătorii.

Cum a fost interpretată parcarea neregulamentară?

Faptul că femeia parcase neregulamentar era absolut irelevant. Pentru ca ApaVital să fie exonerată de răspundere, ar fi trebuit ca fapta victimei înseși să fi fost cauza prejudiciului. Dacă Mihaela B. ar fi tăiat ea craca ce căzuse peste mașină, ApaVital nu putea fi făcută responsabilă de avariile autoturismului. Faptul că parcase neregulamentar reprezenta o încălcare a regulilor de circulație, dar nu avea legătură cu speța judecată. ApaVital era bună de plată, iar judecătorii au dispus obligarea ei la achitarea sumei de 15.040 către Mihaela B. Sentința Judecătoriei a fost contestată de ApaVital, apelul urmând să fie judecat de Tribunal.

